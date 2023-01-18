正值「鬱金香季」美炸！30萬株進駐中社觀光夜市，粉黃白紫紅等統統都有必拍
沈浸「鬱金香」之美！位於台中后里的「中社觀光花市」其正值鬱金香季，一次爽拍白黃紫紅橘花海，絕對要美拍打卡！花期預計到3月快揪團拍起來吧。
鬱金香是台灣較被為知名的花卉，此次的「中社觀光花市」其數量多寡甚至有多達30萬顆進駐，至於顏色是陽光王子、火焰旗、蒙地橙色與耶誕夢幻等品種，所以拍得到粉黃白紫紅橘等鬱色，再搭配歐美如經典風車裝飾。拍起來超美。
本次鬱金香季的花期從即日起至3月都有，農曆春節即將到來，非常適合家人走春拍照，值得注意的是，由於熱潮預計吸引大批人潮，走進園區時不要踩到鬱金香喔。
中社觀光花市
地址：台中市后里區三豐路五段333號
電話：04-25576926
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