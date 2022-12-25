耶誕花鐘在台北！繽紛「三色聖誕紅」免費拍到飽，打卡公園限定絕美花毯

聖誕節只拍聖誕樹？現在，在台北市就能拍到超美「三色聖誕紅」與應景耶誕裝飾，而且就在公園裡面，帶著小朋友前去放放電，大人還能愜意賞景、野餐Chill過聖誕，還有到訪必拍耶誕限定「浪漫花鐘」，繽紛色彩打卡IG超吸睛。

圖／IG@yijiun_lee授權

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聖誕限定拍起來！拍美照不用跑老遠～位於台北萬華的「青年公園」換上耶誕應景新裝，耶誕限定「絕美花鐘」以紅、黃及桃紅「三色聖誕紅」點綴並鋪成一片繽紛紅花毯，濃濃耶誕氛圍好出片又愜意，一次拍齊特殊三色聖誕紅，快到青年公園歡度繽紛聖誕吧！

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青年公園

地址：台北市萬華區水源路199號(青年公園1號出入口廣場)

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