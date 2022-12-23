聖誕、跨年限定！ 4大超商+連鎖「咖啡飲品優惠」 7-11美式買1送1、星巴克那堤買1送1

迎接耶誕趴、跨年趴，提神飲料也要跟進作準備！ 4大超商也驚喜祭出限時「咖啡飲品優惠」，不僅有美式爽喝買1送1、熱阿華田單杯下殺7折，還有連鎖量販咖啡推熱美式1元、第二杯半價等，趁著週末小確幸，咖啡控們喝一波。

●7-11

7-11祭出一系列聖誕節咖啡優惠，全門市即日起至12/25連續3天，CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE特大美式同品項可享買1送1，冰熱任選；CITY CAFE特大拿鐵同品項買2送1，冰熱任選，以及CITY CAFE、CITY PEARL黑糖珍珠、CITY TEA現萃茶指定商品同品項也可享買2送2。

7-ELEVEN率超商通路之先於12月中下旬起，將CITY PRIMA精品咖啡紙杯陸續導入FSC認證包材。圖／7-ELEVEN提供

另，12/29前於OPEN POINT行動隨時取祭出限時咖啡優惠，包括CITY CAFE特大拿鐵／美式任選12杯580元、CITY 水果系列指定品項任選12杯700元」、CITY PEARL珍珠系列指定品項任選12杯630元，及CITY TEA現萃茶經典純奶茶／純奶青任選12杯400元，限同品項、同規格及同價位可冰熱互換。

●全家

全家祭出即日起至12/25，於隨買跨店取推出「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「Let’s Café大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元系列2杯99元」共3大咖啡優惠活動。限時3天「大杯經典美式2杯55元」優惠，並開放APP寄杯、冷熱互換，且沒有兌換期限，若自帶環保杯還能再省5元，相當於每杯23元就有找，加碼還有熱唐寧經典伯爵茶2杯60元。

全家便利商店「康康5」10月28日至10月30日推出Let’s Café推出大杯經典美式咖啡2杯特價55元、還可享環保杯5元折扣。圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富全門市、Hi-Life VIP APP整買零取推出限時咖啡優惠，於12/23、12/30及2023/1/6可享「Hi Café大杯特濃美式買7送5」及「Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4」；12/26、2023/1/2及2023/1/9可享「Hi Café大杯美式買8送5」及「Hi Café大杯拿鐵買8送4」，以上皆可透過紙本或存入Hi-Life VIP APP寄杯，冰熱任選，兌換天數為90天。

萊爾富11月9日至11月11日於門市及Hi-Life VIP App「整買零取」同步推出Hi Café特濃美式咖啡36杯或Hi Café特濃拿鐵咖啡30杯優惠價1,111元。圖／萊爾富提供

●OK mart

OK mart全門市即日起至12/28祭出全新限定飲品熱經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵可享「單杯7折」下殺優惠；12/29至2023/2/8加碼黑糖道黑糖拿鐵、黑糖道黑糖醇奶茶也有「單杯7折」。

圖／OKmart提供

星巴克

星巴克現正進行中的5大優惠活動，參與星巴克數位體驗簡單享全品項買一送一，消費指定商品也能獲取聖誕必喝「太妃核果風味那堤」買一送一，還有「飲料續杯優惠」，直接從聖誕節喝到跨年！

圖／星巴克咖啡同好會FB粉專

全聯 OFF COFFEE

全聯實體門市於12/31至2023/1/1，限時2天推出OFF COFFEE買1送1陪你跨年，元旦當天自備飲料杯，還有熱美式1元優惠，每店限量100杯。另，12/30至2023/1/2限時4天，每日限量前500名購買OFF COFFEE美式的會員，贈送300福利點，活動換算價每杯19元，使用自帶杯再折8元，等同最低只要11元。

2023年1月1日元旦當天，自備飲料杯購買熱美式，只要1元，每店限量100杯。圖／全聯福利中心提供

85℃

85℃在12/24全台門市推出「大杯咖啡系列第二杯特價25元」，當天全台麵包坊從下午1點到晚上10點，同品項麵包第二件半價。

圖／85℃

西雅圖極品咖啡

西雅圖咖啡於12/23至12/25，連續三天上午7:00至晚上20:00，祭出「全系列飲品(限同品項) 第二杯半價優惠」，優惠限定同品項/大小，冷熱不限，但休息站門市不參與活動。

西雅圖極品咖啡將於12月23、24、25日連續三天祭出「全系列飲品第二杯半價優惠」。圖／西雅圖極品咖啡提供

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