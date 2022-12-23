2023桃園最新打卡點！ 大片落地窗絕美舒適「桃園市圖書館新總館」親子共遊最佳去處
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
全台最美的圖書館非桃園總圖莫屬，實際走訪，這裡比想像中大又美麗且功能超多，居然還成立3樓專屬兒童親子區，所有玩具免費借閱，光外型就超美的，簡直就是一棟藝術品，走進去更是別有洞天，以圓錐玻璃造型生命樹，不僅節能環保，通風採光特好，且從各種角度欣賞都美，每層座位區都各具特色，還有沙發座位比網美餐廳更美，讓人坐下就不想離開，頂樓還有沐光花園區可以居高臨下欣賞城巿美景，周邊生活機能完善，吃喝玩樂一應俱全，想必成為2023桃園最新打卡點。
桃園市立圖書館新總館「生命樹」理念榮獲2018年國家卓越建設「最佳規劃設計類」最高榮譽獎項──卓越獎。
夜晚與白天呈現不同的美，走進去更是讓人讚嘆不已。
整棟建築好有設計感，每個角落都讓人驚艷。
身為桃園人真的好幸福，居然有這麼棒的空間可以免費使用，可以從早到晚待在這一整天也不無聊，冬暖夏涼，不管晴天雨天都適宜。
到處都有座位區，不管是沙發座位、小孩座位區、景觀座位區任君選擇～影片分享
小朋友的座位區還有各式玩偶陪伴，超卡哇依的～
還提供飲水機，帶環保杯來就可以了。
我們於開幕當天前往，來不及參與的跟著我們一起進入，欣賞這美麗的建築藝術品。
連拍照打卡道具都幫你準備好了。
空拍下的桃園鳥瞰圖中書桌，超特別的～
網美打卡區，超美的樓梯。
DIY手作區-最新活動：台灣窗花燈球。
我最愛的3樓兒童親子區
這裡居然有幼幼專屬布書，不用買了。
看得到的玩具皆免費借閱。影片分享
不誇張，真的是一整面牆的書櫃玩具。小朋友的福利也太好了～
戶外一片綠意盎然，看書累了就出去走走。
像百貨商場，很貼心提供嬰兒及輪椅。
桃園巿立圖書館新總館不只是一座圖書館，周邊還有電影院、書店、餐廳、展覽等，可以在此品味生活，享受藝術，成為2023桃園最新必去新景點。
桃園蔦屋書店
WIRED TOKYO餐廳，影片分享
周邊還有巿集可以逛逛，成為桃園最新去處。
桃園巿立圖書館新總館
地址：桃園市桃園區南平路303號
營業時間：周二至周六08:30-21:00，星期日08:30-17:00周一公休
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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