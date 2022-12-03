全台唯一、Google五星評價「小憩睡眠咖啡館」慶耶誕 兩人同行「按一送一」到跨年
共享按摩，友善愛地球！ 在韓國相當普及，全台唯一的「小憩睡眠咖啡館」為慶祝政府防疫措施放寬，以及提前歡慶耶誕，即日起至12/31止，推出「兩人同行按摩，第2位免費招待」活動，絕對是忙碌上班族的一大福音！
位於台北中山區長春路的「小憩睡眠咖啡館」，鄰近台北市捷運松江南京站，標榜不用出國，在台北就能體驗店內的九台貴婦級按摩椅，平躺式無重力的雲端放鬆感覺，力道與功能更勝比家庭的小型按摩椅一籌，而且不用花大錢，15分鐘就能完成快速全身及腳底按摩。
小憩睡眠咖啡館強調每組客人都有獨立房間，按摩100%無人體接觸，針對不習慣與按摩師傅近距離，以及不熟又要聊天覺得尷尬的客人，提供嶄新又令人安心的選擇，且達到心靈身體都能完全放鬆的效果。
針對忙碌的上班族及中高階主管，提供平日中午商業午餐259元，還附贈30分鐘全身與腳底無重力按摩的優惠，鼓勵全民共享貴婦級按摩椅，聰明消費，即日起至12/31止，推出「兩人同行按摩，第2位免費招待」活動。
小憩睡眠咖啡館
地址：台北市中山區長春路182-2號二樓
電話：02-2515-3220
延伸閱讀：
．德式精品咖啡旗艦店！ 「kafeD」進駐台中水湳 聯手「蜷尾家」獨家打造2款特色霜淇淋
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言