全台唯一、Google五星評價「小憩睡眠咖啡館」慶耶誕　兩人同行「按一送一」到跨年

共享按摩，友善愛地球！ 在韓國相當普及，全台唯一的「小憩睡眠咖啡館」為慶祝政府防疫措施放寬，以及提前歡慶耶誕，即日起至12/31止，推出「兩人同行按摩，第2位免費招待」活動，絕對是忙碌上班族的一大福音！

位於台北中山區長春路的「小憩睡眠咖啡館」，鄰近台北市捷運松江南京站，標榜不用出國，在台北就能體驗店內的九台貴婦級按摩椅，平躺式無重力的雲端放鬆感覺，力道與功能更勝比家庭的小型按摩椅一籌，而且不用花大錢，15分鐘就能完成快速全身及腳底按摩。

圖／小憩睡眠咖啡館

小憩睡眠咖啡館強調每組客人都有獨立房間，按摩100%無人體接觸，針對不習慣與按摩師傅近距離，以及不熟又要聊天覺得尷尬的客人，提供嶄新又令人安心的選擇，且達到心靈身體都能完全放鬆的效果。

針對忙碌的上班族及中高階主管，提供平日中午商業午餐259元，還附贈30分鐘全身與腳底無重力按摩的優惠，鼓勵全民共享貴婦級按摩椅，聰明消費，即日起至12/31止，推出「兩人同行按摩，第2位免費招待」活動。

圖／小憩睡眠咖啡館

圖／小憩睡眠咖啡館

小憩睡眠咖啡館

地址：台北市中山區長春路182-2號二樓

電話：02-2515-3220

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