德式精品咖啡旗艦店！ 「kafeD」進駐台中水湳 聯手「蜷尾家」獨家打造2款特色霜淇淋

德式精品咖啡品牌「kafeD 咖啡滴」，繼進駐台北信義新天地A8及台北101後，今年12月在台中水湳經貿園區，全新打造最潮且占地最廣的咖啡旗艦店，並攜手母公司德風健康館、台南人氣霜淇淋品牌「蜷尾家」，打造「德國百靈霜淇淋」以及「德國檸檬糖霜淇淋」2款獨家限定口味。

kafeD創辦人長期商訪德國，深受德國尊重自然以及預防醫學的養生觀念影響，創立「德風健康館」，代理超過40家藥廠與保健食品公司，進口170項的商品在台販售，於2019年德式精品咖啡「kafeD」品牌。

圖／kafeD提供

台中水湳旗艦店整體空間設計採德國著名工藝美學「包浩斯」風格，占地150坪，為形塑企業形象及品牌對未來的期，門店入口處則種下高齡近700歲來自義大利的橄欖樹，一樓打造半開放式咖啡吧檯，座席區近100個，消費者可近距離觀賞咖啡師沖煮過程，而窗邊座位與屋外花園相鄰，以整片落地窗營造高採光的柔和氛圍；二樓則為開放式空間，擁有拱門造型的半圓形沙發座位區，提供消費者自由交流與對話的舒適空間。

圖／kafeD提供

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kafeD旗艦店與母公司德風健康館、台南人氣霜淇淋品牌蜷尾家聯名，以德風健康館的百靈油以及索丹潤喉糖為靈感，跨界推出橄欖油結合胡椒薄荷風味的「德國百靈霜淇淋」與檸檬風味「德國檸檬糖霜淇淋」。

更打造一系列德式健康飲品，添加來自「德風健康館」的德國天然保健品，包含5款水果草本系列氣泡飲如大補鐵野莓氣泡、薑橙蜜桃果茶等，以及2款燕麥奶飲品如美顏奇肌焦糖燕麥奶、活力滿分焦糖燕麥奶。

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kafeD的咖啡團隊由國際級賽事評審組成，從選豆、烘豆到沖煮等每個環節都由團隊嚴格把關，於台中水湳旗鑑店特別設立「聞香區」與「烘豆區」，邀請消費者品聞國際級專業評審團隊嚴選的世界莊園咖啡豆風味，更可親自體驗烘豆，帶回自己喜愛的咖啡豆。

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為提供消費者完整德式氛圍體驗，kafeD邀請知名甜點師傅打造源自德國、香濃厚實的經典年輪蛋糕與德式風格甜點，水湳旗艦店更特別設置年輪蛋糕烘焙室，消費者可透過玻璃窗親眼看見師傅製作年輪蛋糕的過程與細節。

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開幕期間，更推出3種限定口味小蛋糕：kafeD5、純白色和弦、黑色宇宙。另外，迎接聖誕佳節，推出栗子柚香拿鐵、薑餅人黑糖拿鐵、薑餅人黑糖歐蕾，及奇幻聖誕、聖誕帽等聖誕限定飲品與甜點，12/5至12/31於kafeD全台門市購買指定聖誕飲品，即可享第二杯6折優惠。

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