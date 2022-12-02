太妃拿鐵不只在星巴克！3款FLASH COFFEE冬季特調+10品項「買1送1」最狂優惠到明年

迎接歲末，FLASH COFFEE閃電咖啡帶來多重好康，準備好幫大家補充電力和能量！ 想喝太妃拿鐵不只在星巴克，FLASH COFFEE推3款爆款冬季特調新品，雙12起每週一、三、五祭出多種不同優惠，到了聖誕節壓軸再推「10品項買1送1」最狂優惠一路持續到明年！

3款爆款冬季特調飲品

咖啡潮牌FLASH COFFEE帶來3款最新冬季新品，「濃慾花生拿鐵」喝得到花生獨特濃郁香甜以及滑順口感；「太妃夏威夷果拿鐵」太妃糖的甜蜜誘人香氣特調，不只在星巴克才能喝；「太妃肉桂拿鐵」讓喜愛肉桂的粉絲欲罷不能，獨特肉桂暖意一定要追。再搭上與米其林餐廳御用歐風麵包品牌 Purebread Bakery 推出的超韌Q「蕃茄起司佛卡夏」，以及近期傳出於美式量販店已停賣的「牛肉捲」與「雞肉捲」等，讓大家在12月濃濃聖誕歡慶氛圍中熱鬧慶祝。

圖／FLASH COFFEE

週一三五 Weekday Specials限定活動

貼心聽見了萬物齊漲的心聲，FLASH COFFEE 12 月從雙 12 起，每週一、三、五祭出Weekday Specials 限定活動，每週ㄧ凡透過企業或是大學學校網域註冊 FLASH COFFEE APP 帳號，享有咖啡飲品全面5折、餐食75折；週三是免費升級日，凡購買特調飲品，皆可免費升級為鮮乳坊特A級鮮奶與 OATSIDE燕麥奶；每週五推出Flash Friday，透過APP或前往門市購買任一飲品+餐食，飲品通通享有5 優惠！

圖／FLASH COFFEE

Have a Flash New Year 特選10飲品買一送一

迎接歲末年終壓軸的聖誕節，自12/19起推出「Have a Flash New Year 買一送一」活動，品項囊括10個人氣特選飲品：經典拿鐵、濃慾花生拿鐵、黑金拿鐵、 OATSIDE 巧克力燕麥奶焙茶、薑薑好拿鐵、薑薑好美式、摩卡咖啡、莓果可可、黑糖鮮奶烤茶（可換燕麥奶）、FLASH 黑咖啡，一口氣直接延續到2023/1/4止，快揪好友+1來一杯！

圖／FLASH COFFEE

果食男子聖誕聯名禮盒 交換禮物首選

FLASH COFFEE 首度攜手亞洲領先設計購物電商 Pinkoi 和台中在地人氣天然果物品牌「果食男子」，推出聖誕限定熱紅酒咖啡禮盒。一個禮盒內包含熱紅酒香料包2包、濾掛咖啡組3款風味共6包，不管想單喝咖啡、還是來點熱紅酒，又或是mix風味的「熱紅酒咖啡」，一盒三喝的微醺禮盒，絕對是交換禮物首選。12月享88折優惠。購買禮盒免運0門檻，只要下單一盒就可以享免運優惠！

圖／FLASH COFFEE

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