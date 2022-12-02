快訊

國發所門生學位遭雙殺 學者曝綠營培植中生代「多推薦給陳明通」

直擊！相距不到約32公尺 美海軍驅逐艦與登陸艦差點對撞

太妃拿鐵不只在星巴克！3款FLASH COFFEE冬季特調+10品項「買1送1」最狂優惠到明年

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／FLASH COFFEE
圖／FLASH COFFEE

迎接歲末，FLASH COFFEE閃電咖啡帶來多重好康，準備好幫大家補充電力和能量！ 想喝太妃拿鐵不只在星巴克，FLASH COFFEE推3款爆款冬季特調新品，雙12起每週一、三、五祭出多種不同優惠，到了聖誕節壓軸再推「10品項買1送1」最狂優惠一路持續到明年！

3款爆款冬季特調飲品

咖啡潮牌FLASH COFFEE帶來3款最新冬季新品，「濃慾花生拿鐵」喝得到花生獨特濃郁香甜以及滑順口感；「太妃夏威夷果拿鐵」太妃糖的甜蜜誘人香氣特調，不只在星巴克才能喝；「太妃肉桂拿鐵」讓喜愛肉桂的粉絲欲罷不能，獨特肉桂暖意一定要追。再搭上與米其林餐廳御用歐風麵包品牌 Purebread Bakery 推出的超韌Q「蕃茄起司佛卡夏」，以及近期傳出於美式量販店已停賣的「牛肉捲」與「雞肉捲」等，讓大家在12月濃濃聖誕歡慶氛圍中熱鬧慶祝。

圖／FLASH COFFEE
圖／FLASH COFFEE

週一三五 Weekday Specials限定活動

貼心聽見了萬物齊漲的心聲，FLASH COFFEE 12 月從雙 12 起，每週一、三、五祭出Weekday Specials 限定活動，每週ㄧ凡透過企業或是大學學校網域註冊 FLASH COFFEE APP 帳號，享有咖啡飲品全面5折、餐食75折；週三是免費升級日，凡購買特調飲品，皆可免費升級為鮮乳坊特A級鮮奶與 OATSIDE燕麥奶；每週五推出Flash Friday，透過APP或前往門市購買任一飲品+餐食，飲品通通享有5 優惠！

圖／FLASH COFFEE
圖／FLASH COFFEE

Have a Flash New Year 特選10飲品買一送一

迎接歲末年終壓軸的聖誕節，自12/19起推出「Have a Flash New Year 買一送一」活動，品項囊括10個人氣特選飲品：經典拿鐵、濃慾花生拿鐵、黑金拿鐵、 OATSIDE 巧克力燕麥奶焙茶、薑薑好拿鐵、薑薑好美式、摩卡咖啡、莓果可可、黑糖鮮奶烤茶（可換燕麥奶）、FLASH 黑咖啡，一口氣直接延續到2023/1/4止，快揪好友+1來一杯！

圖／FLASH COFFEE
圖／FLASH COFFEE

果食男子聖誕聯名禮盒 交換禮物首選

FLASH COFFEE 首度攜手亞洲領先設計購物電商 Pinkoi 和台中在地人氣天然果物品牌「果食男子」，推出聖誕限定熱紅酒咖啡禮盒。一個禮盒內包含熱紅酒香料包2包、濾掛咖啡組3款風味共6包，不管想單喝咖啡、還是來點熱紅酒，又或是mix風味的「熱紅酒咖啡」，一盒三喝的微醺禮盒，絕對是交換禮物首選。12月享88折優惠。購買禮盒免運0門檻，只要下單一盒就可以享免運優惠！

圖／FLASH COFFEE
圖／FLASH COFFEE

延伸閱讀：

IKEA全新美食「鯊寶包」開賣了！超萌鯊魚造型刈包配上BBQ內餡快搶吃

秒殺聯名＋1！「五桐號 X DINOTAENG」台韓聯手，「短尾矮袋鼠不鏽鋼杯」開店即完售，網哭「買不到」

星巴克 拿鐵

相關新聞

太妃拿鐵不只在星巴克！3款FLASH COFFEE冬季特調+10品項「買1送1」最狂優惠到明年

迎接歲末，FLASH COFFEE閃電咖啡帶來多重好康，準備好幫大家補充電力和能量！ 想喝太妃拿鐵不只在星巴克，FLASH COFFEE推3款爆款冬季特調新品，雙12起每週一、三、五祭出多種不同優惠，

倒數3天！ 星巴克「全品項買1送1」領小白單囤著喝、外送平台一日買1送1

倒數三天請把握！ 星巴克年末優惠「全品項買1送1」就在2022 愛．Sharing官網，倒數挑戰雪鈴金幣換好禮，有機會列印小白單，囤咖啡券一路喝到明年，另，外送平台foodomo也有專屬好友分享買1送

咖啡控快收！ 「黑五優惠」超商、連鎖咖啡開喝 星巴克買1送1、摩斯咖啡買10送10

快揪好友一起來！ 迎接黑色星期五，各家咖啡連鎖、餐飲紛紛祭出優惠跟風，除了四大超商皆有超值咖啡寄杯、星巴克還有買1送1、摩斯咖啡更祭出買10送10，咖啡控想要省荷包就趁這一波！

週末咖啡小確幸！ 全家「大杯拿鐵28元」、7-ELEVEN「CITY飲品4杯75折」

週末來杯咖啡小確幸！ 全家便利商店推出限時3天優惠，「Let’s Café大杯經典拿鐵」下殺6折，平均一杯大杯拿鐵只要28元；7-ELEVEN門市推出CITY系列飲品分享優惠，最低4杯75折就能喝到人

消費滿額帶走！ 星巴克超Ｑ「小熊立體桌曆」像樂高積木DIY，還有「大杯買1送1」喝到明年

超萌好物又來啦！星巴克最新推出十足可愛的贈品「Bearista熊立體桌曆」，充滿童趣又可以DIY的桌曆，像樂高積木一樣吸引人，11/18起消費滿額就能免費送，讓大家喝星巴克還能好好準備迎接嶄新的一年，

星巴克迷注意！只有「這間限定店」喝得到的4款飲品 提前曝光

星巴克╳500輯耶誕限定店開幕了，除了3大亮點超吸睛，還有4款限定店才喝得到的限定飲品，不只限定，還有限量，星巴克迷們還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。