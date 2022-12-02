IKEA全新美食「鯊寶包」開賣了！超萌鯊魚造型刈包配上BBQ內餡快搶吃
每到了用餐時間，IKEA餐廳的美食種類總是繁多，價格超值吸引不少消費者用餐。這回推出「鯊寶包」造型刈包，超呆萌造型配上BBQ內餡，預計講引爆全新打卡美食風潮，快來嚐鮮看看！
瑞典IKEA餐廳是許多人逛完家具或家庭飾品後必去的美食餐廳，品項高達數十種，像是爽吃受歡迎的雞翅、經典肉丸、不定期推出的季節菜色和每月卡友餐等，近年也推出素食餐點，滿足不同消費者飲食的需求。
這回全新「鯊寶包」正式誕生啦，是一款多層次口感的鯊鯊造型刈包，除了有著鯊把拔、鯊馬麻呆萌外型外，餡料採用豐富 BBQ 拔絲豬肉餡、日式越乃華醃蘿蔔，再搭配搭配越橘沙拉醬，超好吃，非常適合各種節慶活動，舉凡收涎派對、抓周派對等。即日起正式於全台門市販售，一份要價79元。
鯊寶包現在冷凍包也同步販售囉，不僅如此，現在新品還有「雞肉洋芋沙拉佐芒果風味醬」，用煙燻雞胸肉、綜合生菜、芋薯沙拉、芒果風味醬製成，一份要價129元。準備好揪團一起去吃囉！
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