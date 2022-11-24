最強秒殺聯名！童年回憶「Qoo酷兒」聯名手搖飲，超夯「Qoo耳機包」一秒完售
是童年回憶Qoo！「Q-o-o，有種果汁真好喝，喝的時候Qoo，喝完臉紅紅！」，大家還記得這洗腦的廣告歌嗎？這一次，中國連鎖茶飲品牌「樂樂茶」攜手「Qoo酷兒」推出聯名新飲品，以及周邊商品，11/23剛開賣就有超人氣商品被搶購一空，可見Qoo人氣依舊超夯，堪稱「最強秒殺聯名」。
中國茶飲品牌「樂樂茶」於11/23推出與「Qoo酷兒」聯名新飲品，有「橘橘檸」及「橘橘酪」2款飲料。「橘橘檸」以茉莉翠峰為茶底，搭配新鮮柑橘果肉與Qoo酷兒橙汁，酸甜可口又不膩；而「橘橘酪」則為鮮甜橘汁、果肉及芝士酪酪的三重組合，大口喝超滿足。
本次聯名活動只要購買1杯聯名飲品就送Qoo酷兒杯塞及特製提袋，在指定APP上購買套餐，還能獲得可愛杯墊。而超熱門周邊「Qoo酷兒耳機包」限量1888個，一開賣就被秒殺，許多網友沒搶到，紛紛到品牌微博下敲碗求補貨，有網友表示「最好再上一萬個耳機包」、「耳機包秒無」，甚至有人發現開賣不久就有黃牛滿天飛，沒想到不只演唱會門票，連周邊商品也搶手到黃牛都不放過。
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