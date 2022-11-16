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開賣直接爆單！年度最熱血聯名「清心福全 X 航海王」開跑，粉絲火速曬照「航海王飲料杯」
2022超熱血聯名！台灣手搖茶飲品牌「清心福全」本次攜手日本超人氣動漫「航海王」推出一系列聯名飲料杯及多樣商品，除了在清心福全門市就能看到魯夫、喬巴等多名角色的身影外，也預計將陸續推出各式授權商品。
草帽海賊團在清心福全！日前，清心福全於FB粉專貼出聯名預告，忠實粉絲一看便知道是與「航海王」聯名合作，紛紛湧進不少粉絲留言，而在聯名正式公告當日，就陸續有網友火速曬出「航海王聯名飲料杯」的照片。清心福全也表示「將推出為期三個月的航海王授權活動」，授權周邊也將陸續登場，喜歡航海王可得把握機會啦！
本次「清心福全 X 航海王」熱血開跑，有粉絲在店家FB粉專留言「我全都要」、「下班火速衝去買」、「航海王～追起來」，也有員工表示「今天開賣直接爆忙爆單」，看出眾多粉絲對這次聯名的大力支持與期待，飲料杯上印有角色身影更是打卡必買，加上清心福全的多款人氣飲品及銅板價加持，活動才剛開始便掀起不少話題與火熱買氣。
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