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蠟筆小新大升級！聯名「雪燒奶油蛋糕」濃郁加量3種口味，再送超Q紙盤＋桌面立牌，隱藏彩蛋搶先拍
粉絲又要暴動啦！繼IG爆紅蠟筆小新奶茶後，SUNFRIEND MOUTH又一搶手聯名新甜點「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕」，全新大升級「兔飛猛進版」！包裝上除了有化身小兔子的超可愛蠟筆小新與小葵外，甜點口味也跟著跳躍升級，不僅好拍也超好吃，預計又將洗版IG。
SUNFRIEND MOUTH最新推出「兔飛猛進版」的「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕」，奶油內餡濃郁再加量，同時還有輕盈綿密的「厚雪奶油」、嚴選64%比利時巧克力的「巧克脆脆」及台灣焙炒「濃芯花生」等3種口味。
「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕」表面除了烙上蠟筆小新、小葵及小白等人物圖案外，還會有新角色驚喜現身，宛如隱藏彩蛋！此外，禮盒內再附贈超Q紙盤及自行DIY的裝飾立牌，粉絲必收限量提袋也可另外加購，買來送禮也超有心，可愛到都捨不得送人啦！
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