桂花+拿鐵擦出甜蜜火花！ 85˚C「桂花風味拿鐵&四季春」 冬季限定快閃第2杯半價
推薦給桂花控的你！ 85˚C最新冬季限定飲品，於11/17起推出「桂花風味拿鐵」、「桂花四季春」，再搭配三款烘焙小點心幸福滿滿過冬，加碼桂花系列快閃第二杯半價，最低一杯不到38元嚐鮮喝起來！
「桂花風味拿鐵」(售價中杯90元)，入口帶有桂花芬芳清甜，尾韻有著咖啡豆濃厚的熟果香氣，桂花釀不同於糖的甜感，清爽不膩口，冷熱皆可；「桂花四季春」(售價大杯50元)，芬芳桂花用蜜製作而成清香的桂花釀，搭配清爽回甘的高山青茶，清甜又順口，皆有淡淡的桂花香氣在入口後慢慢在嘴裡擴散。
85˚C全台門市11/22起陸續推出三款烘焙小點心。包括焦糖奶油夾心餅乾(售價40元)、香蒜好棒棒(每罐售價109元)、奶油酥餅(售價38元)，讓好咖啡要搭配美味手工小點心最是幸福！。11/17至11/30更推出「快閃桂花系列第二杯半價」(價低者折)，等同桂花風味拿鐵平均一杯不到68元，桂花四季春最低一杯不到38元，超級划算，寄杯辦法依各門市公告為主，現場帶走每人限購3組。
延伸閱讀：
．炸雞開嗑！拿坡里「戰斧雞腿」會員1點現省20元，無門檻限時69折一次帶走4隻加量「超級戰斧雞腿」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言