桂花+拿鐵擦出甜蜜火花！ 85˚C「桂花風味拿鐵&四季春」 冬季限定快閃第2杯半價

全家霜淇淋準備換檔？日前，在臉書社團有網友分享買到「全家霜淇淋日」的20元霜淇淋，當時便有網友留言「看來口味要換檔了」，沒想到近日在臉書上就有網友上傳一張全家員工手冊照片，上面確實看到「新口味」的消息

2022-11-14 16:00