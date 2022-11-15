只賣35天！麥當勞「香芋派」期間限定回歸，還有年終超值買1送1

香芋派要回來啦！人氣歷久不衰的麥當勞甜點「香芋派」即將回歸上市，芋頭控趕快先筆記！還有年終超值買一送一同步進行中，好康美味販售、活動日期都在這，準備抄作業囉！

圖／麥當勞

千呼萬喚！麥當勞「香芋派」將於11/16限定回歸上市，曾有粉絲因停售感到可惜，並表示是「很好吃的產品」，今年又再度強勢回歸，勢必掀起一波開吃風潮，香甜濃郁的芋頭內餡與酥脆派皮的絕妙搭配，本次預計販售至12/20(或售完為止)，手刀開吃可再別錯過。

麥當勞「香芋派」將於11/16回歸上市至12/20(或售完為止)，35天限定販售。圖／麥當勞

此外，麥當勞的「年終超值買一送一」活動也同步進行中，即日起至12/20，於麥當勞歡樂送®網路訂餐輸入優惠碼「Y2022」，可享4選1買一送一，包含6塊麥克鷄塊、酥嫩雞翅、經典美式(冷或熱)等品項，能用相同金額享用雙倍美味。

麥當勞「年終超值買一送一」同步進行至12/20。圖／麥當勞

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