從點餐看出你是什麼人！麥當勞員工分享「6種顧客類型」，長輩居然都愛點這2個品項？

從點餐習慣看出你是什麼人？日前，有一位國外的麥當勞員工在TikTok上傳了一段影片，從平日櫃台點餐、收銀的工作中觀察發現，整理了麥當勞顧客的「六種類型」，只要從點餐品項就能判斷長相、年紀，跟著小編一同看看是否真的這麼神奇！

圖／源自UNsplash

日前，在TikTok有段影片，是一位麥當勞員工分享他平日工作累積並整理出的「6大顧客類型」，從點單品項就能精確判斷長相及年紀，如年輕女生喜愛「快樂兒童餐」、中年婦女常點「1/4磅起司堡」、20至25歲年輕男子有高機率點「20塊麥克雞塊」，而中年男子大多喜歡「雙層大麥克」，經典不敗品項「麥香雞」及「麥香魚」則為約30歲的情侶或祖父母等長輩喜愛單品。

TikTok上有名國外麥當勞員工(@shehasaproblem)分享他的發現。圖／取自pexels

此外，這名麥當勞員工也遇過點漢堡卻要求「不要麵包」，他表示這位顧客可能是個聰明精幹且懂生活的女性部落客。不過也因為是國外麥當勞員工的觀察，或許與台灣情況有所出入，但能從點餐習慣「看出你是什麼人」也是個特別的切入點，不妨思考看看自己平常的愛點品項與周遭朋友有哪些不同吧！

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