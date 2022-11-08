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少女心爆走！日本麥當勞新品「草莓三角派」流心升級好誘人，經典「黑巧派」好評熱賣中

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自日本麥當勞Twitter、擷取自日本麥當勞官網
圖／取自日本麥當勞Twitter、擷取自日本麥當勞官網

太絕了！日本麥當勞又推出新口味巧克力三角派了，每年秋冬必吃的巧克力派有經典黑巧克力及白巧克力2種口味，今年冬天再升級，將於11/9推出期間限定「草莓巧克力三角派」，流心的樣子讓人好有食慾！

圖／取自日本麥當勞Twitter
圖／取自日本麥當勞Twitter

圖／取自日本麥當勞Twitter
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日本每年秋冬必打卡的麥當勞「巧克力三角派」除了不敗黑巧克力及白巧克力2種口味外，今年更多了粉嫩誘人的「草莓巧克力三角派」，融合草莓果醬與草莓巧克力奶油醬，雙醬結合更香濃，還有將草莓風味層層混和的經典酥脆派皮，一口咬下超滿足。

圖／取自日本麥當勞Twitter
圖／取自日本麥當勞Twitter

圖／擷取自日本麥當勞官網
圖／擷取自日本麥當勞官網

此外，經典「黑巧克力三角派」好評販售中，加入堅果增添豐富口感，美味更升級，搭配外層酥脆派皮及流心內餡，巧克力控、甜點控看到都爆走啦！

圖／取自日本麥當勞Twitter
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圖／擷取自日本麥當勞官網
圖／擷取自日本麥當勞官網

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