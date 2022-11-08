少女心爆走！日本麥當勞新品「草莓三角派」流心升級好誘人，經典「黑巧派」好評熱賣中

跟著 Toku 於 2021-07-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 22 個景點，其中包含 東京車站、輕井澤車站、白貓自行車。 輕井澤，想必大家就算沒來過，一定也聽過這個名字吧！ 從東京搭新幹線最快90分鐘就能抵達，從江戶時代就是著名的避暑勝地。酷夏的東京炎熱難耐，今年更是創下一日最高溫40度以上最多的紀錄，只要一張車票，就能逃到輕井澤，享受那群山環抱、溪水潺潺、綠樹成蔭、微風輕拂的清涼之地。 除了避暑，還能怎樣深入探索這片森林中的小城？ 讓Toku帶著你，從自然、藝術、美食及建築多種角度，一起來重新認識輕井澤，走～出發！

2022-11-07 11:00