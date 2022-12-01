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秒殺聯名＋1！「五桐號 X DINOTAENG」台韓聯手，「短尾矮袋鼠不鏽鋼杯」開店即完售，網哭「買不到」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自五桐號WooTeaFB粉絲頁、IG@plz_tellme_why授權
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年度最期待的台韓聯名來啦！人氣手搖飲品牌「五桐號」最新攜手韓國插畫家DINOTAENG的「短尾矮袋鼠QUOKKA」推出一系列超盟聯名，除了5款QUOKKA飲料杯身及專屬封膜外，還可加購實用又環保的「不鏽鋼環保杯」、「造型束口袋」等聯名周邊，預計將有兩波周邊推出，加碼再送活動刮刮卡，好運降臨再送你去韓國玩！

圖／取自五桐號WooTeaFB粉絲頁
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五桐號 X DINOTAENG！五桐號與韓國插畫家DINOTAENG聯手推出「短尾矮袋鼠QUOKKA」飲料杯身、封膜與系列周邊，即日起凡購買任一款飲品即可獲得聯名杯身及療癒封膜；消費滿100元可加購一項周邊商品、滿200元加購兩項，第一波有超搶手的實用「不鏽鋼環保杯」、「造型束口袋」，而第二波預計也有「連帽毛毯」、「聯名貼紙」及過年應景「燙金紅包袋」等，統統數量有限，想要入手的朋友手腳要快啦！

圖／取自五桐號WooTeaFB粉絲頁
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此外，門市加碼再推滿額贈刮刮卡活動，消費滿150元即可獲得刮刮卡一張，最大獎是「台北首爾來回雙人機票」，還有超過350項韓國進口商品與70,000個折扣，喝手搖、購周邊、試手氣一次Get起來。

圖／IG@plz_tellme_why授權
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