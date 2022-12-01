秒殺聯名＋1！「五桐號 X DINOTAENG」台韓聯手，「短尾矮袋鼠不鏽鋼杯」開店即完售，網哭「買不到」
年度最期待的台韓聯名來啦！人氣手搖飲品牌「五桐號」最新攜手韓國插畫家DINOTAENG的「短尾矮袋鼠QUOKKA」推出一系列超盟聯名，除了5款QUOKKA飲料杯身及專屬封膜外，還可加購實用又環保的「不鏽鋼環保杯」、「造型束口袋」等聯名周邊，預計將有兩波周邊推出，加碼再送活動刮刮卡，好運降臨再送你去韓國玩！
五桐號 X DINOTAENG！五桐號與韓國插畫家DINOTAENG聯手推出「短尾矮袋鼠QUOKKA」飲料杯身、封膜與系列周邊，即日起凡購買任一款飲品即可獲得聯名杯身及療癒封膜；消費滿100元可加購一項周邊商品、滿200元加購兩項，第一波有超搶手的實用「不鏽鋼環保杯」、「造型束口袋」，而第二波預計也有「連帽毛毯」、「聯名貼紙」及過年應景「燙金紅包袋」等，統統數量有限，想要入手的朋友手腳要快啦！
此外，門市加碼再推滿額贈刮刮卡活動，消費滿150元即可獲得刮刮卡一張，最大獎是「台北首爾來回雙人機票」，還有超過350項韓國進口商品與70,000個折扣，喝手搖、購周邊、試手氣一次Get起來。
延伸閱讀：
．開賣直接爆單！年度最熱血聯名「清心福全 X 航海王」開跑，粉絲火速曬照「航海王飲料杯」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言