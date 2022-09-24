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「糯夫米糕」慢閃台北！ 限時2個月進駐民生社區「最美外帶店 A STAND」 獨家雙拼米糕登場，還有香麻鮑魚可以吃

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

食物帶了就走！ 台南必朝聖美食的「糯夫米糕」到台北了，最新進駐民生社區外帶店「A STAND」限時慢閃兩個月，自即日起至11/13止，獨家聯手推出「雙拼米糕」限定套餐，以及古早味創意飲品，還可升級「香麻鮑魚」一起吃。

台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

Foodie Amber飲食文化行銷顧問公司，今年在民生社區開設「A STAND」咖啡外帶店，鎖定推出的各地聯名美食，大約三至四週就會更換一次菜單，並且外帶店注入聯名店家特色風格裝飾，因而有「最美外帶店」之稱。繼日前邀請到華人冰王蜷尾家駐點後，A STAND最新迎來台南人氣「糯夫米糕」，讓大家免跑台南就能吃到這一家人氣經典美味。

台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

「糯夫米糕」進駐A STAND首度推出雙拼組合，一次就能吃到經典麻油米糕和香菇肉燥飯，品嚐年代傳承的米糕手藝，同時享用更多糯夫期間限定私房菜品。加碼搭配大稻埕香料體驗概念店杜甲A-MA的「巴蜀蒜椒油」，添加豐富味覺及口感層次；加價50元還能嚐到豪華添上杜甲A-Ma「香麻鮑魚」，將新鮮鮑魚厚身以辣香豆瓣與花椒小火滷製，製成鮮中帶勁的香麻鮑魚，為糯夫米糕各式米食再添椒香醇厚韻味。

台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

創意飲品部分也不容錯過！A STAND以台式酸梅湯為基底，加上全球米其林及世界最佳50餐廳指定的佐餐水品牌-S.Pellegrino聖沛黎洛氣泡天然礦泉水，搭配綠檸檬細緻酸度及清香薄荷點綴，翻轉組合成「酸梅檸檬氣泡飲」全新風味。加碼推出限量「福壽趴套餐」，以優惠價250元，能同時享用糯夫米糕雙拼組合及酸梅檸檬氣泡飲！

台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

A STAND X 糯夫米糕

營業時間：10:30-17:30（週三-週日）

地點：台北市松山區新中街12號

價格：糯夫米糕雙拼組合（經典麻油米糕＋期間限定口味），180元
福壽趴套餐（糯夫米糕雙拼組合+酸梅檸檬氣泡飲），250元
杜甲A-Ma香麻鮑魚，加購價50元（原價100元）
酸梅檸檬氣泡飲 (冷)，120元

台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber
台南糯夫米糕進駐民生社區A STAND外帶店。圖／Foodie Amber

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