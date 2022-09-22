炸雞控快吃爆！ 拿坡里「雞腿二重奏」限時優惠 爽嗑4腿4排只要299元
炸雞控手刀快衝！拿坡里最新推出超狂「雞腿二重奏」優惠，即日起至10/3止，一次爽嗑4隻棒棒腿、4塊雞腿排，平均下來每塊炸雞只要37元，尤其愛吃雞腿的朋友別錯過了。
「雞腿二重奏」限時優惠整整8塊炸雞特價只要299元，內含4隻雞腿、4塊腿排，優惠價直接現省117元(原價416元)。不管是Q彈軟嫩的雞腿還是鮮嫩多汁的腿排一次擁有！
「雞腿二重奏」優惠開跑，包含全台「拿坡里披薩／炸雞」和「拿坡里炸雞專賣店」共132家門市同步供應，想吃Q彈軟嫩的棒腿或者鮮嫩多汁的腿排，輕鬆一次擁有，怎麼拿都是炸雞最佳部位，不用再碰運氣啦！
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