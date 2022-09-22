炸雞控快吃爆！ 拿坡里「雞腿二重奏」限時優惠 爽嗑4腿4排只要299元

薄多義壽星優惠不缺席！即將迎來充滿過節氣氛的10月，壽星們當然也要吃好吃滿，薄多義提供10月壽星「滿滿雞翅山」，大聲報出你的年紀，萬聖節別敲門搗蛋囉！ 薄多義為10月壽星準備了滿滿一桌好料，

2022-09-22 12:00