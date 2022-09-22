送你「雞翅山」！薄多義10月壽星「幾歲送幾隻雞翅」，提拉米蘇加價再升級，每日限量想吃還得拚手速
薄多義壽星優惠不缺席！即將迎來充滿過節氣氛的10月，壽星們當然也要吃好吃滿，薄多義提供10月壽星「滿滿雞翅山」，大聲報出你的年紀，萬聖節別敲門搗蛋囉！
薄多義為10月壽星準備了滿滿一桌好料，爽吃豐富的派對套餐，帶上親朋好友一起歡度特殊日子！當日壽星再加碼，「幾歲送幾隻雞翅」，只要持訂位券3天前預訂並4人以上同行至門市共享壽星套餐，即可獲得優惠。非當日壽星也沒關係，只要於訂位時事先告知，點此套餐亦可享提拉米蘇加價升級優惠，生日就是要吃蛋糕啊！升級版吃起來才過癮。
薄多義不怕送！就怕你桌上的滿漢大餐吃不完。記得各門市每日限量15組，愛吃雞翅的10月壽星動作要快！（優惠活動詳情建議至薄多義FB粉專查詢）
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