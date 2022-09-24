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「CAFE!N」首度插旗台中！簡約純白質感系咖啡㕔 3大開幕優惠一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／CAFE IN臉書
圖／CAFE IN臉書

位於台中公益路與中美街口的旗艦店，是「CAFE!N」在中部的第一間門市，選擇在9/24開幕，為台中的消費者打造讓心靈放鬆的咖啡場域，並推出一連串好康邀大家來體驗；10月起更將提供特別的咖哩餐點，一次滿足大家拍美照、享受咖啡及美食的要求，中部的朋友們快手刀排入待訪名單裡～

圖／CAFE IN臉書
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圖／CAFE IN臉書
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「CAFE!N」台中公益店鄰近勤美商圈，為獨棟、純白外觀的三層樓建築，內裝以木質基調為主，座位也走北歐簡約風、採灰白色系設計，二、三樓還有「懶人沙發」座位供大家體驗，視野、採光更不受阻擋，在一樓點完餐後，就能直上二、三樓，在柔和放鬆的氛圍下享受咖啡及台中的城市氣氛。

圖／CAFE IN臉書
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除了提供高品質的咖啡外，自10月起，與麵食品牌「賈以食日CHIA YI SHI RI」聯手推出的咖哩麵食，也將在公益店開賣！主廚加入微微酸苦的咖啡粉仔細熬煮，讓咖哩醬的風味層次更豐富，淋在烏龍麵上創造出醇厚新口味，餐後再來一杯現煮咖啡，讓味蕾嚐到完美的句點，目前有牛、雞兩種口味供選擇，想嘗鮮的粉絲也別著急，台北民權店、桃園總廠店、新竹關新店會同步開賣！

圖／CAFE IN臉書
圖／CAFE IN臉書

至於讓人期待的開幕優惠，首三日會員可免費中杯升級大杯，咖啡周邊任選3件85折；首週消費滿399元，可兌換限量聯名帆布袋，加入新會員最高可領200元優惠，消費50元累積1點，10點就能換冠軍咖啡；開幕第一個月還有聯名周邊的限定優惠，生活中離不開咖啡香氣的咖啡控們記得把握時間去看看！

CAFE!N 台中公益店

地址：台中市西區中美街340號

營業時間：週一至週日 7：30～21：30

電話：04-23017783

開幕優惠

9/24～9/26：會員免費中杯升大、咖啡周邊任選3件85折

9/24～10/2：滿399可兌換藝術家聯名帆布袋 (數量有限，送完為止)。

9/24～10/23：公益店聯名周邊限定優惠

新會員最高領200元，消費50元累積1點，10點可換冠軍咖啡

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咖啡 咖哩 烏龍麵

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