未來肉當道！全台5間「植物肉連鎖餐廳」一次看，漢堡、鍋貼、燕麥奶統統都有

近年ESG環保意識抬頭，除了數位化與無紙化外，飲食上也有重大的變革，也就是「未來肉」的誕生，跟過去素肉不同的是，從味道再到外觀都與真肉非常相似，不僅如此，未來肉也擁有一般動物肉享有零膽固醇的特色，將有機會逐漸改變人類的飲食習慣，讓更多葷食者願意嘗試植物肉。而這回UDN小編特地整理台灣「五大販賣未來肉的連鎖餐廳」，一起來看看吧！

小小樹食 Little Tree

甫榮獲2022年米其林綠星以及必比登推薦的「小小樹食 Little Tree」頂著精緻但又美味健康的全素食餐廳在北台灣有著一席的地位，尤其選用頂級蔬果食材與強調不用加工品的特色，吸引不少蔬食饕客光顧，而創辦人Jeffrey因過去長期在海外生活，把美國加州與傳統亞洲與台灣菜做了完美的結合，繃發出一道道像是「燕麥奶南洋菜」、「沙爹考臭豆腐串」等創意料理，也運用未來肉來特製多道美味料理，若還沒有光顧過的消費者，必須要嚐鮮看看。

臉書：https://www.facebook.com/LittleTreeFood/?ref=page_internal

圖／小小樹食 Little Tree臉書粉專

八方雲集

八方雲集絕對是台灣最知名的老字號鍋貼連鎖名店，經營已超過24年，連鎖加盟甚至有七百家，到哪都可以看到它的蹤跡，而近幾年菜色仍不斷推陳出新。這回也搭上「未來肉熱潮」，早早就推出新素食鍋貼，用的是「OmniPork新豬肉」未來肉，完全沒有任何動物成分，反而能吃到更多膳食纖維，增添飽足感。

臉書：https://www.facebook.com/8wayTW

圖／八方雲集 Taiwan臉書粉專

麥當勞

全球知名連鎖速食店「麥當勞」就更不用說了，採用的未來肉是「Beyond Meat 植物肉」，進而推出植物肉漢堡，從外觀上看還原度超高，一眼望去絕對看不出來是植物漢堡，也給予五辛素食主義者在素食中更多的選擇，尤其在漢堡麵包裡夾了植物肉餅配上生菜、起司與番茄醬，口感有網友表示雖吃不出牛肉排的多汁口感，但也非常有誠意了，期待推出更多植物肉系列產品。

臉書：https://www.facebook.com/mcdonalds.tw

麥當勞臉書粉專" title="圖／麥當勞臉書粉專"> 圖／Louisa Coffee 路易莎咖啡臉書粉專" target="_blank">麥當勞臉書粉專

Louisa Coffee 路易莎咖啡

Louisa Coffee 路易莎咖啡也來參一腳，選擇的是美國矽谷新創「Lypid活優科技」所研發的PhytoFat™植物油脂，並與台灣蔬食連鎖品牌SUN BERNO合作推出植物肉堡排，並運用在磚壓三明治、麥香三明治與米漢堡等系列食物上，Louisa Coffee 路易莎咖啡也呼籲科技的時代需要大家一起節能減碳，選擇植物肉會是更佳的選擇。

臉書：https://www.facebook.com/louisacoffeeofficial

圖／Louisa Coffee 路易莎咖啡臉書粉專

圖／Louisa Coffee 路易莎咖啡臉書粉專

怡客咖啡 Ikari coffee

怡客咖啡 Ikari coffee在台灣也有相當久的經營歷史，同樣抓準未來肉的市場商機，與Green Monday合作推出OmniPork植物豬肉料理，像是漢堡肉排等，不僅如此，過去還推出台式的紅燒獅子頭等米飯料理，口感神還原動物肉咬起來的多汁美味，絕對值得吃看看。

臉書：https://www.facebook.com/ikarifans

圖／怡客咖啡 Ikari coffee臉書粉專

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