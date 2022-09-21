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吃甜甜圈去見BTS！台韓Krispy Kreme各推季節限定、送票活動，門市限定「焦糖烤布蕾甜甜圈」再不吃要等明年

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉專、韓國KrispyKremeIG、台灣KrispyKremeIG
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吃甜甜圈送你去見BTS防彈少年團！現在韓國的Krispy Kreme正如火如荼舉辦抽票活動，凡於9/30前至Krispy Kreme門市購買「盒販6入原味糖霜甜甜圈」，並在指定活動App頁面登錄收據號碼與應募資料即具抽獎資格，將於10/5公布中選的100名幸運粉絲，直接送你去看BTS「Yet to Come」釜山演唱會。

圖／取自韓國KrispyKremeIG
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圖／取自台灣KrispyKremeIG
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不在韓國沒關係！吃甜甜溫暖你心，台灣的Krispy Kreme也於今秋推出秋季限定系列「焦心時刻」，分別是「焦糖杏仁夾心貝」、「焦糖巧克力蛋糕」及門市限定「焦糖烤布蕾甜甜圈」。「焦糖杏仁夾心貝」結合焦糖糖霜與滿滿杏仁角，搭上濃醇牛奶卡士達內餡，吃一口就愛上；罪惡組合「焦糖巧克力蛋糕」則將巧克力蛋糕、焦糖醬與巧克力完美融合，堪稱今秋最甜單品。

圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉專
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圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉專
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另於限定門市販售的「焦糖烤布蕾甜甜圈」，擁有薄脆焦糖外衣，中間還有滿滿的焦糖卡士達內餡，焦糖味加倍濃郁，絕對是焦糖控必入款，重點是「門市現烤」！熱熱吃更銷魂。限定門市包含新北板橋、誠品武昌、美麗華、新光A8及桃園中正，想吃別跑錯囉！以上「焦心時刻」系列僅販售至9/30，要吃要快！

圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB粉專
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