搬家囉！「Mon dessert 2.0」法式甜點夢想店落腳中山區 可麗露、瑪德蓮、達克瓦茲特色小點統統嚐
原本在三重三合夜市旁小巷弄的法式甜點工作室「Mon dessert」，老闆今年將店面移往台北市中山區，打造「Mon dessert2.0」，用簡約舒適的室內空間招待客人，喝杯咖啡或茶搭配可麗露、瑪德蓮、達克瓦茲等特色美味法式小甜點，邀大家來新地方坐坐小憩。
以法式常溫甜點起家，因為疫情轉型成外帶店的「Mon dessert」，MON源自法文「我的」，中文發音相似「夢」，代表了老闆的夢想、信念、期許等等意涵，挺過疫情後決定落腳北市，一圓老闆想打造理想的內用區的夢想，讓客人能來杯咖啡或飲料，再搭配瑪德蓮、磅蛋糕、法式鹹派、達克瓦茲、費南雪等等這些常見的法式甜點，享受幽靜的午後時光。
特別的「黑松露奶油可麗露」是以香氣濃郁的黑松露結合奶油，醞釀特殊的鹹甜風味；「鹹蛋黃奶油霜可麗露」則是用法式手法表達鹹蛋黃、流沙等元慌；「椰香斑蘭瑪德蓮」，還有「義式綜合菇菇鹹派」、「普羅旺斯南瓜雞鹹派」，這些都在Mon dessert吃得到，近期還加入秋天的食材推出中秋禮盒，增加了4款新口味甜點：海鹽焦糖脆脆可麗露、黑金沙瑪德蓮、榛果濃可可達克瓦茲、法式糖漬無花果磅蛋糕，售完為止，法式甜點迷們想吃手腳要快！
可麗露口味：原味香草、小山園抹茶、法芙娜巧克力、鐵觀音、酒醋無花果、覆盆莓果、鹹蛋黃奶油霜、黑松露奶油、百香情人可麗露、橙香檸檬、海鹽焦糖脆脆
達克瓦茲口味：福源芝麻乳酪麻吉、小山園抹茶乳酪、仲夏百香乳酪、覆盆莓乳酪、福源花生乳酪麻吉、柚香觀音乳酪、榛果濃可可
瑪德蓮口味：椰香斑蘭、日式焙茶、法式經典檸檬糖霜、濃咖啡、黑芝麻麻吉、法芙娜可可杏仁、小山園抹茶、覆盆莓果、黑金沙
磅蛋糕口味：柚子歐巴、肉桂蘋果、法國瑪黑艾洛斯茶、法國瑪黑伯爵茶、小山園抹茶糖漬桔皮、法芙娜可可蘭姆葡萄、法式糖漬無花果
費南雪口味：香草原味Mini、法芙娜可可Mini
鹹派口味：義式綜合菇菇、普羅旺斯南瓜雞肉、法式經典蕃茄鮪魚
Mon dessert
營業時間：11：30～18：30，週一公休，現金/Line Pay，無訂位服務
官網全品項口味皆可預訂
延伸閱讀：
．吃膩蛋黃酥別怕！Kinber金帛手製改造鹹蛋黃 變身美形富士山蛋糕捲、爆漿金沙起司塔
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言