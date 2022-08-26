搬家囉！「Mon dessert 2.0」法式甜點夢想店落腳中山區 可麗露、瑪德蓮、達克瓦茲特色小點統統嚐

隱身繁華都市裡的風格酒吧，門口低調神秘，屋內氣氛卻相當熱絡，既有復古、也有奢華、也有的是彰顯不同年代或態度的獨特文化，或是讓陌生彼此打鬧成一片的酒吧風格，出色的調酒師端上一杯杯繽紛奪目的酒精特調，圍繞吧檯邊的成年人們，就好像終於找到一處心靈庇護所，放鬆愉悅的小酌著，微醺著，享受浪漫又脫離煩憂的時刻；夜深了，需要酒精還給腦袋和心靈一點點自我空間，是時候好好犒賞辛苦的自己了！一起把台北、新北IG網美打卡的特色酒吧收藏到口袋名單吧！

2022-08-19 15:33