吃膩蛋黃酥別怕！Kinber金帛手製改造鹹蛋黃 變身美形富士山蛋糕捲、爆漿金沙起司塔

中秋節不想再吃到月餅、蛋黃酥了嗎？販賣富士山雪糕捲的台中人氣甜點店「Kinber金帛手製」這次推出新口味「蛋我芋見泥」、「蛋願豆是泥」雪糕捲、金沙起司及芝麻麻吉流心塔，用美形又美味的甜點陪大家度過這個一年一度與親友團圓、歡聚的日子。

圖／Kinber金帛手製臉書

圖／Kinber金帛手製臉書

這兩年有許多人排隊搶購的蛋黃酥，「Kinber金帛手製」發揮創意，將蛋黃這個主角大改造，再用原味與紅玉紅茶蛋糕體包住芋頭內餡，成為「蛋我芋見泥雪糕捲」，綿密滑順的芋泥與蛋黃特有的金沙口感，入口濃郁、鹹甜交織；或是用紅茶蛋糕體搭配蜜漬紅豆餡的「蛋願豆是泥雪糕捲」，一口咬下能吃到淡淡茶香，還帶有一絲絲尾韻回甘，帶來雙重迷人風味，切面還是日本富士山造型，吸睛度跟美味程度雙雙破表！

圖／Kinber金帛手製臉書

蛋黃不只是雪糕捲裡的主角，也出現在另外一款「金沙起司流心塔」裡，濃郁的乳酪起司夾著鹹蛋黃金沙，再被外面的酥脆塔皮包裏起來，鹹香內餡軟滑誘人；還有香濃芝麻醬與金沙流心、QQ麻糬結合的「芝麻麻吉流心塔」，Q彈麻糬中和了濃厚的芝麻醬，讓香氣更突出，有別於巧克力的黑色迷人內裏；這兩款甜點冰著吃可以享受在嘴裡化開的口感，用烤箱加熱吃則有爆漿的感覺，一種甜點兩種感受，推薦大家試試看！

圖／Kinber金帛手製臉書

圖／Kinber金帛手製臉書

中秋節禮盒可以挑選不同口味的雪糕捲自由搭配，9/10前還有滿額免運及優惠折扣，要預定給親友嘗鮮的你可要手刀搶購，晚了可就搶不到新口味囉！

Kinber金帛手製

9/10前，全館滿1800免運，滿2500再9折，新會員送100元購物金

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