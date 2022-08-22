快訊

殺警凶嫌陳偉捷騎乘贓車曝！「369-PGB」深紅色光陽普通重機

台南2警遭刺身亡 游錫堃震怒：一定要判死刑

通緝中！台南殺2警凶嫌「陳偉捷」 真面目曝光

吃膩蛋黃酥別怕！Kinber金帛手製改造鹹蛋黃 變身美形富士山蛋糕捲、爆漿金沙起司塔

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Kinber金帛手製臉書
圖／Kinber金帛手製臉書

中秋節不想再吃到月餅、蛋黃酥了嗎？販賣富士山雪糕捲的台中人氣甜點店「Kinber金帛手製」這次推出新口味「蛋我芋見泥」、「蛋願豆是泥」雪糕捲、金沙起司及芝麻麻吉流心塔，用美形又美味的甜點陪大家度過這個一年一度與親友團圓、歡聚的日子。

圖／Kinber金帛手製臉書
圖／Kinber金帛手製臉書

圖／Kinber金帛手製臉書
圖／Kinber金帛手製臉書

這兩年有許多人排隊搶購的蛋黃酥，「Kinber金帛手製」發揮創意，將蛋黃這個主角大改造，再用原味與紅玉紅茶蛋糕體包住芋頭內餡，成為「蛋我芋見泥雪糕捲」，綿密滑順的芋泥與蛋黃特有的金沙口感，入口濃郁、鹹甜交織；或是用紅茶蛋糕體搭配蜜漬紅豆餡的「蛋願豆是泥雪糕捲」，一口咬下能吃到淡淡茶香，還帶有一絲絲尾韻回甘，帶來雙重迷人風味，切面還是日本富士山造型，吸睛度跟美味程度雙雙破表！

圖／Kinber金帛手製臉書
圖／Kinber金帛手製臉書

蛋黃不只是雪糕捲裡的主角，也出現在另外一款「金沙起司流心塔」裡，濃郁的乳酪起司夾著鹹蛋黃金沙，再被外面的酥脆塔皮包裏起來，鹹香內餡軟滑誘人；還有香濃芝麻醬與金沙流心、QQ麻糬結合的「芝麻麻吉流心塔」，Q彈麻糬中和了濃厚的芝麻醬，讓香氣更突出，有別於巧克力的黑色迷人內裏；這兩款甜點冰著吃可以享受在嘴裡化開的口感，用烤箱加熱吃則有爆漿的感覺，一種甜點兩種感受，推薦大家試試看！

圖／Kinber金帛手製臉書
圖／Kinber金帛手製臉書

圖／Kinber金帛手製臉書
圖／Kinber金帛手製臉書

中秋節禮盒可以挑選不同口味的雪糕捲自由搭配，9/10前還有滿額免運及優惠折扣，要預定給親友嘗鮮的你可要手刀搶購，晚了可就搶不到新口味囉！

Kinber金帛手製

9/10前，全館滿1800免運，滿2500再9折，新會員送100元購物金

延伸閱讀：

日本夫婦開的日式糰子小店 淡水老街巷中的低調美食 七種口味的糯米糰子好吸睛

布丁界愛馬仕！台南紅磚布丁秋季限定「觀音拿鐵布丁」 布丁控快記下來

甜點 富士山 蛋糕 中秋節 巧克力

相關新聞

Mag Mag 厚切「A級芒果乾」新上市！無糖精與色素更健康

知名泰國果乾品牌「Mag Mag」全新上市『曼曼芒』芒果乾囉！嚴選A級芒果，保證無色素與糖精，即日起全台實體與線上通路都可以買得到，喜歡果乾的饕客一定要吃吃看！

雪酪界天花板！Spark Protein「零乳清味」高蛋白雪酪 這麼清爽的味道我可以一天炫一杯

好想吃冰，但又怕胖？什麼！居然有零罪惡感的冰品？台灣高蛋白零食品牌「Spark Protein」繼推出高蛋白咖啡、高蛋白義式冰淇淋後，今夏再挑戰主打水果風味、零奶味、零乳清味的高蛋白雪酪，結合在地小農

吃膩蛋黃酥別怕！Kinber金帛手製改造鹹蛋黃 變身美形富士山蛋糕捲、爆漿金沙起司塔

中秋節不想再吃到月餅、蛋黃酥了嗎？販賣富士山雪糕捲的台中人氣甜點店「Kinber金帛手製」這次推出新口味「蛋我芋見泥」、「蛋願豆是泥」雪糕捲、金沙起司及芝麻麻吉流心塔，用美形又美味的甜點陪大家度過這個一年一度與親友團圓、歡聚的日子。

日本夫婦開的日式糰子小店 淡水老街巷中的低調美食 七種口味的糯米糰子好吸睛

udn走跳美食／Irene 因為疫情沒辦法到日本旅遊，每天都在看日本美食節目，突然好懷念日本街頭的烤糰子，到淡水散步的時候，趕緊排入這家福•和菓子-日本道地純天然手作，透過日本爺爺的手藝

中秋送禮新選擇！ABG Coffee與金錦町合作推出期間限定Coffee Box 今年中秋來杯咖啡吧！

「八月十五食月餅」，中秋節賞著月、吃著月餅，再來杯飲料就完美了！那來杯咖啡你試過嗎？中秋即將到來，人氣咖啡廳ABG Coffee攜手合作金華街日式甜點店「金錦町」推出中秋限定禮盒，禮盒內不僅有金錦町的

中秋五星飯店月餅禮盒大集合 經典招牌、創新口味一次看

中秋節為闔家相聚團圓的三大節慶之一，疫情打亂很多人的生活作息，迎接中秋佳節到來，藉由送份體面實用的禮盒給珍視的親朋好友，溫熱彼此情誼，也象徵團圓美滿。飯店中秋節的月餅預購大戰早已悄悄開打，各式口味、造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。