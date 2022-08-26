升級版生吐司！高雄「起司乳酪生奶包」 餡料麵包界的天花板 讓人心心念念的香濃起司與柔軟麵包

請大數據把我推給全台的起司控們！高雄這家「真實日式高級生吐司」，繼2021首屈一指奶酥生吐司始祖後，今年又全新力作讓起司控尖叫的「起司乳酪生奶包」，看看這乳酪生奶包上金燦燦的起司片，一次收服澱粉腦和起

2022-08-26 11:30