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升級版生吐司！高雄「起司乳酪生奶包」 餡料麵包界的天花板 讓人心心念念的香濃起司與柔軟麵包
請大數據把我推給全台的起司控們！高雄這家「真實日式高級生吐司」，繼2021首屈一指奶酥生吐司始祖後，今年又全新力作讓起司控尖叫的「起司乳酪生奶包」，看看這乳酪生奶包上金燦燦的起司片，一次收服澱粉腦和起司控啊！
「真實日式高級生吐司」以店家招牌的獨家記憶手法，給予日式生吐司新生命，使用湯種與中種的雙重工法，成就療癒又軟綿的麵包口感「生奶包」，裡面還有滿滿的乳酪丁內餡，每咬一口，起司的香醇及鹹甜味在口中爆發，絕對可以滿足愛吃餡料麵包的吃貨們，好吃、好拿又好拍，快發限時炫給朋友看吧！
真實日式生吐司 棧貳庫2號店
地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號營業時間：週日至週四10:00-21:00、週五週六10:00-22:00
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