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日本夫婦開的日式糰子小店 淡水老街巷中的低調美食 七種口味的糯米糰子好吸睛

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

因為疫情沒辦法到日本旅遊，每天都在看日本美食節目，突然好懷念日本街頭的烤糰子，到淡水散步的時候，趕緊排入這家福•和菓子-日本道地純天然手作，透過日本爺爺的手藝，讓我回味一下日本旅遊時的感動吧。

福•和菓子-日本道地純天然手作在巷子裡，從百葉溫州餛飩旁邊走進來就可看到，吃完糰子還可以順便去旁邊吃吉利菓子的銅鑼燒。小小的店，以外帶為主，現因疫情關係所以也無法入內，直接在門口跟老闆夫妻點餐，然後他們會拿到門口。

不分口味1串30元，買7串則便宜10元，可惜當天吃一整天吃不太下，不然就會一次買齊七種口味。

口味選了醬油跟毛豆，看到毛豆就想起喜愛的仙台，沒想到淡水居然有賣毛豆糰子。

糰子本身很Q，口感紮實有彈性且不黏牙，醬汁濃稠，吃起來甜甜的，香氣稍嫌不足，但一串30元我覺得可以了～毛豆則是吃起來淡淡的毛豆味，不會很濃郁，不用擔心。

其實在日本只要有看到烤糰子都忍不住會去買，一天可能會吃個兩三串，每攤烤的都不太一樣，吃過超好吃也吃過很難吃，不是在日本吃烤糰子就一定很好吃，福•和菓子雖不到讓人驚艷的程度，但以其價格來說表現算中上了，一串才30元還能多要求些什麼呢。

福•和菓子-日本道地純天然手作 | 粉絲頁

電話：0983-723-148

地址：新北市淡水區中正路179-1號

營業時間：13:00–20:00(週五到週日)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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淡水 日本旅遊 日本美食 外帶

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