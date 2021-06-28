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海一直都在！基隆「外木山海岸線」現況圖輯　疫情中嘸人最美

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
疫情中沒人的外木山海灘顯得更為乾淨、遼闊，右圖為解封前的打卡美照。圖／記者王聰賢攝影、IG@baby1230806授權
疫情中沒人的外木山海灘顯得更為乾淨、遼闊，右圖為解封前的打卡美照。圖／記者王聰賢攝影、IG@baby1230806授權

絕美九份山城平溪鐵道風光貓空親民步道，udn旅遊頻道「疫情中的美景」系列由海邊美景擔綱壓軸，與大家分享攝影記者鏡頭下的基隆「外木山海岸線」，搭配疫前拍攝的美照，一起透過圖輯與文字在家放風，等待官方解封才慢慢著手安排旅遊吧！

外木山濱海風景區

攝影師2012年攝下的外木山濱海風景區，迷人指數不減。圖／CC BY Windslash授權
攝影師2012年攝下的外木山濱海風景區，迷人指數不減。圖／CC BY Windslash授權

外木山海濱可謂基隆最長海岸線，亦是台北人想看海時的親民地點，周邊還有許多景觀咖啡廳能夠悠哉度過一下午。雖然如今三級疫情警戒暫時無法實現，但海一直都會在，大家先透過平日造訪的空景線上暢遊，免出門也能欣賞難得寂靜的海邊。

疫情中的外木山濱海風景區彷彿成了秘境，人煙稀少。記者王聰賢／攝影
疫情中的外木山濱海風景區彷彿成了秘境，人煙稀少。記者王聰賢／攝影

空蕩蕩的外木山濱海風景區難得一見。記者王聰賢／攝影
空蕩蕩的外木山濱海風景區難得一見。記者王聰賢／攝影

外木山外海。記者王聰賢／攝影
外木山外海。記者王聰賢／攝影

不同的構圖及調色，讓外木山瞬間化身日系景點。圖／IG@tourism_ovo授權
不同的構圖及調色，讓外木山瞬間化身日系景點。圖／IG@tourism_ovo授權

外木山大武崙沙灘

在地人的夏季玩水聖地「外木山大武崙沙灘」三級期間關閉，沙灘一片整潔、海水清澈。記者王聰賢／攝影
在地人的夏季玩水聖地「外木山大武崙沙灘」三級期間關閉，沙灘一片整潔、海水清澈。記者王聰賢／攝影

在地人的夏季玩水聖地「外木山大武崙沙灘」三級期間關閉，沙灘一片整潔、海水清澈。記者王聰賢／攝影
在地人的夏季玩水聖地「外木山大武崙沙灘」三級期間關閉，沙灘一片整潔、海水清澈。記者王聰賢／攝影

外木山的大武崙沙灘為另一北海岸戲水朝聖地，目前禁止民眾入內，提醒大家切勿闖入封鎖線。其實疫情中的海邊也是海生動物及海洋生態喘息的大好機會，少了人潮勢必讓海域變得更為亮眼，未來開放後就能繼續更新仙氣滿滿的美照圖庫。

「外木山大武崙沙灘」為北部人的夏日熱門景點，寶綠色的海水及金黃沙灘十分療癒，無法出遊的日子讓許多人紛紛發舊照回顧。圖／IG@baby1230806授權、IG@apple2005203授權
「外木山大武崙沙灘」為北部人的夏日熱門景點，寶綠色的海水及金黃沙灘十分療癒，無法出遊的日子讓許多人紛紛發舊照回顧。圖／IG@baby1230806授權IG@apple2005203授權
即便不下水，「外木山大武崙沙灘」也能海邊、藍天一次滿足。圖／IG@baby1230806授權
即便不下水，「外木山大武崙沙灘」也能海邊、藍天一次滿足。圖／IG@baby1230806授權

基隆潮境公園一直是旅遊聖地，週末爆發人潮後，海科館宣佈截至7/12一律禁止一般民眾人車進入。圖／編輯提供
基隆潮境公園一直是旅遊聖地，週末爆發人潮後，海科館宣佈截至7/12一律禁止一般民眾人車進入。圖／編輯提供
象鼻岩為基隆另一打卡熱點，疫後出遊可列入口袋名單。圖／編輯提供
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基隆 海灘

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