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海一直都在！基隆「外木山海岸線」現況圖輯 疫情中嘸人最美
繼絕美九份山城、平溪鐵道風光、貓空親民步道，udn旅遊頻道「疫情中的美景」系列由海邊美景擔綱壓軸，與大家分享攝影記者鏡頭下的基隆「外木山海岸線」，搭配疫前拍攝的美照，一起透過圖輯與文字在家放風，等待官方解封才慢慢著手安排旅遊吧！
外木山濱海風景區
外木山海濱可謂基隆最長海岸線，亦是台北人想看海時的親民地點，周邊還有許多景觀咖啡廳能夠悠哉度過一下午。雖然如今三級疫情警戒暫時無法實現，但海一直都會在，大家先透過平日造訪的空景線上暢遊，免出門也能欣賞難得寂靜的海邊。
外木山大武崙沙灘
外木山的大武崙沙灘為另一北海岸戲水朝聖地，目前禁止民眾入內，提醒大家切勿闖入封鎖線。其實疫情中的海邊也是海生動物及海洋生態喘息的大好機會，少了人潮勢必讓海域變得更為亮眼，未來開放後就能繼續更新仙氣滿滿的美照圖庫。
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