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疫情下最美的是空景！「平溪老街＆菁桐車站」現況圖輯 旅遊聖地既熟悉又陌生
台灣三級警戒延長至7月，代表能夠出門透透氣的機會亦同步順延。為了讓居家抗疫的民眾也能在家旅遊，udn旅遊特別整理「疫情中的美景」，透過聯合報系攝影記者的鏡頭，一睹熟悉景點的陌生面貌，展現空無一人的景致正是防疫期間最美畫面。今天以平溪線鐵道為主角，接下來還會有更多現況圖輯，敬請鎖定……
以天燈、鐵道聞名的「平溪」可謂北部最夯旅遊聖地之一，不僅是國外旅客、留學生到訪台灣的一日遊首選，亦是本地人輕旅行口袋名單。只要從瑞芳搭著平溪支線鐵道依站而下，即可順遊十分、平溪及菁桐老街，還能享受追火車的刺激。曾經想拍合照要努力喬角度避開人潮，疫情下的空景絕對是難得一見的靜謐版本。
對比以往絡繹不絕的人潮，則有其喧囂的美感，也讓人期待能早日親臨具國際性觀光象徵的天燈節，祈福全家幸福安康。
支線末站的菁桐車站有許多打卡亮點，炎亞綸文字寫真書「夢遊私台北」、日本搞笑藝人渡邊直美、日版《那些年，我們一起追的女孩》都曾到此取景，懷舊的火車站、可愛的紅綠郵筒少了人氣古早味不減，讓人渴望疫後重溫記憶裡的景點。
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．最美的風景是沒有人！ 「九份老街&萬里繡球花」現況圖輯 在家旅遊欣賞「疫情中的美景」
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