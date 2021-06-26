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疫情下最美的是空景！「平溪老街＆菁桐車站」現況圖輯　旅遊聖地既熟悉又陌生

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
疫情下的平溪老街與往年盛況呈明顯對比。圖／記者王聰賢攝影、IG@j_h_ye授權、CC BY David Hsu授權、編輯提供
疫情下的平溪老街與往年盛況呈明顯對比。圖／記者王聰賢攝影、IG@j_h_ye授權CC BY David Hsu授權、編輯提供

台灣三級警戒延長至7月，代表能夠出門透透氣的機會亦同步順延。為了讓居家抗疫的民眾也能在家旅遊，udn旅遊特別整理「疫情中的美景」，透過聯合報系攝影記者的鏡頭，一睹熟悉景點的陌生面貌，展現空無一人的景致正是防疫期間最美畫面。今天以平溪線鐵道為主角，接下來還會有更多現況圖輯，敬請鎖定……

新北十分及平溪老街以往人聲鼎沸。圖／IG@j_h_ye授權
新北十分及平溪老街以往人聲鼎沸。圖／IG@j_h_ye授權

天燈、鐵道聞名的「平溪」可謂北部最夯旅遊聖地之一，不僅是國外旅客、留學生到訪台灣的一日遊首選，亦是本地人輕旅行口袋名單。只要從瑞芳搭著平溪支線鐵道依站而下，即可順遊十分、平溪及菁桐老街，還能享受追火車的刺激。曾經想拍合照要努力喬角度避開人潮，疫情下的空景絕對是難得一見的靜謐版本。

防疫期間平溪老街一片空曠。記者王聰賢／攝影
防疫期間平溪老街一片空曠。記者王聰賢／攝影

罕無人煙的平溪車站成了另一種秘境。記者王聰賢／攝影
罕無人煙的平溪車站成了另一種秘境。記者王聰賢／攝影

平溪鐵道旁的店家皆呈休息狀態。記者王聰賢／攝影
平溪鐵道旁的店家皆呈休息狀態。記者王聰賢／攝影
平溪老街一隅。記者王聰賢／攝影
平溪老街一隅。記者王聰賢／攝影

對比以往絡繹不絕的人潮，則有其喧囂的美感，也讓人期待能早日親臨具國際性觀光象徵的天燈節，祈福全家幸福安康。

平溪天燈節為全台盛事，獨特天燈文化吸引許多國外旅客一探究竟，2021年活動受疫情影響二度延期，後續視情況滾動式調整。圖／CC BY David Hsu授權
平溪天燈節為全台盛事，獨特天燈文化吸引許多國外旅客一探究竟，2021年活動受疫情影響二度延期，後續視情況滾動式調整。圖／CC BY David Hsu授權

新北十分老街開設許多天燈店家，幸運遇到火車發車，還有機會攝下神似泰國鐵道市集、印度密集風光的場景。圖／IG@j_h_ye授權
新北十分老街開設許多天燈店家，幸運遇到火車發車，還有機會攝下神似泰國鐵道市集、印度密集風光的場景。圖／IG@j_h_ye授權

近十年前的平溪老街與疫情前一樣熱鬧非凡，欲品嘗各大小吃少不了排隊。圖／CC BY MiNe授權
近十年前的平溪老街與疫情前一樣熱鬧非凡，欲品嘗各大小吃少不了排隊。圖／CC BY MiNe授權

支線末站的菁桐車站有許多打卡亮點，炎亞綸文字寫真書「夢遊私台北」、日本搞笑藝人渡邊直美、日版《那些年，我們一起追的女孩》都曾到此取景，懷舊的火車站、可愛的紅綠郵筒少了人氣古早味不減，讓人渴望疫後重溫記憶裡的景點。

菁桐車站為平溪線鐵道終點站，散發濃濃懷舊風。記者王聰賢／攝影
菁桐車站為平溪線鐵道終點站，散發濃濃懷舊風。記者王聰賢／攝影

菁桐車站為平溪線鐵道終點站，散發濃濃懷舊風。記者王聰賢／攝影
菁桐車站為平溪線鐵道終點站，散發濃濃懷舊風。記者王聰賢／攝影

菁桐車站空景美度不減。記者王聰賢／攝影
菁桐車站空景美度不減。記者王聰賢／攝影

純白木屋的菁桐車站位打卡景點之一。記者王聰賢／攝影
純白木屋的菁桐車站位打卡景點之一。記者王聰賢／攝影

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