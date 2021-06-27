聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣最美風景是沒人！最夯親子景點「貓空」現況圖輯 疫情中的美景一網打盡
疫情解封路遙遙，整日待在家上班、工作、吃三餐已漸漸成了日常，想透透氣的心情卻只增無減。為了居家抗疫的大家，udn旅遊頻道「疫情中的美景」系列三派出台北文山區最夯親子聖地「貓空」登場，讓民眾免出門也能走走靜謐步道、眺望101盆地，畢竟防疫期間沒人才是最美風光，期待解封之日的同時，不妨通過攝影記者視角及攝影好手的美圖，過過獨特的旅遊乾癮吧！
疫情爆發前的貓空，可謂台北另類遊樂園，不論是空中纜車、樟樹環狀步道都是親子旅遊的熱門必訪，2至3月的貓空魯冰花亦是招牌亮點，黃金花海在陽光下顯得耀眼，距離纜車貓空站只有約3分鐘路程，每年都吸引許多人一睹花姿。
值得一提的是，其實由文山區的貓空樟樹步道，就能通往新店最仙熱點「銀河洞越嶺步道」，往返路線為許多登山客及做好功課的旅客最愛行程之一。樟樹步道沿途可賞見農村風裝置，往銀河洞方向繼續走距離不遠，只要熬過一段直線陡上的階梯，即可抵達絕美目的地，飛瀑、銀河洞隨拍隨美，收入疫後行程玩一波。
延伸閱讀：
．疫情下最美的是空景！「平溪老街＆菁桐車站」現況圖輯 旅遊聖地既熟悉又陌生
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言