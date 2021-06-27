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台灣最美風景是沒人！最夯親子景點「貓空」現況圖輯　疫情中的美景一網打盡

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
三級警戒的貓空沿途都是空景，左下及最右則為以往的熱鬧打卡場景。圖／記者沈昱嘉攝影、IG@explore.photo17授權、馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
三級警戒的貓空沿途都是空景，左下及最右則為以往的熱鬧打卡場景。圖／記者沈昱嘉攝影、IG@explore.photo17授權馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

疫情解封路遙遙，整日待在家上班、工作、吃三餐已漸漸成了日常，想透透氣的心情卻只增無減。為了居家抗疫的大家，udn旅遊頻道「疫情中的美景」系列三派出台北文山區最夯親子聖地「貓空」登場，讓民眾免出門也能走走靜謐步道、眺望101盆地，畢竟防疫期間沒人才是最美風光，期待解封之日的同時，不妨通過攝影記者視角及攝影好手的美圖，過過獨特的旅遊乾癮吧！

攝影玩家黃希玠疫前以平板熒幕作為鏡面，用手機攝下纜車貓空站倒影照，搭配藍天白雲美度升級。圖／臉書黃希玠授權
攝影玩家黃希玠疫前以平板熒幕作為鏡面，用手機攝下纜車貓空站倒影照，搭配藍天白雲美度升級。圖／臉書黃希玠授權

少了人潮的貓空，整個地面都是狗狗安穩的睡床。記者沈昱嘉／攝影
少了人潮的貓空，整個地面都是狗狗安穩的睡床。記者沈昱嘉／攝影

狗狗獨自休憩。記者沈昱嘉／攝影
狗狗獨自休憩。記者沈昱嘉／攝影

通往指南宮、茶推廣中心的路沒有車流，文山區顯得十分靜謐。記者沈昱嘉／攝影
通往指南宮、茶推廣中心的路沒有車流，文山區顯得十分靜謐。記者沈昱嘉／攝影

小天空步道為貓空秘境，屬於茶香環狀步道的其中一部分，步道不長、疫前遊客也不多。記者沈昱嘉／攝影
小天空步道為貓空秘境，屬於茶香環狀步道的其中一部分，步道不長、疫前遊客也不多。記者沈昱嘉／攝影

在綠油油的前景陪伴下，遠眺台北101十分愜意。記者沈昱嘉／攝影
在綠油油的前景陪伴下，遠眺台北101十分愜意。記者沈昱嘉／攝影

沒有人的貓空頗為幽靜。記者沈昱嘉／攝影
沒有人的貓空頗為幽靜。記者沈昱嘉／攝影

免到國外，原來貓空就有階梯上的3D畫作可以欣賞。記者沈昱嘉／攝影
免到國外，原來貓空就有階梯上的3D畫作可以欣賞。記者沈昱嘉／攝影

疫情爆發前的貓空，可謂台北另類遊樂園，不論是空中纜車、樟樹環狀步道都是親子旅遊的熱門必訪，2至3月的貓空魯冰花亦是招牌亮點，黃金花海在陽光下顯得耀眼，距離纜車貓空站只有約3分鐘路程，每年都吸引許多人一睹花姿。

貓空魯冰花今年春節綻放，亮眼花海猶如地面版繁星。圖／IG@explore.photo17授權
貓空魯冰花今年春節綻放，亮眼花海猶如地面版繁星。圖／IG@explore.photo17授權
待解封後，大家也可跟以往一樣，搭上纜車將無敵視野盡收眼簾。圖／CC BY Hsu Luke授權
待解封後，大家也可跟以往一樣，搭上纜車將無敵視野盡收眼簾。圖／CC BY Hsu Luke授權

值得一提的是，其實由文山區的貓空樟樹步道，就能通往新店最仙熱點「銀河洞越嶺步道」，往返路線為許多登山客及做好功課的旅客最愛行程之一。樟樹步道沿途可賞見農村風裝置，往銀河洞方向繼續走距離不遠，只要熬過一段直線陡上的階梯，即可抵達絕美目的地，飛瀑、銀河洞隨拍隨美，收入疫後行程玩一波。

充滿仙氣的「銀河洞越嶺步道」為近年躍升的打卡熱點，作為親子踏青地點超合適。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
充滿仙氣的「銀河洞越嶺步道」為近年躍升的打卡熱點，作為親子踏青地點超合適。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

銀河洞越嶺步道難度低，為懶人入門款健行步道，抵達終點還能吸收滿滿芬多精。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
銀河洞越嶺步道難度低，為懶人入門款健行步道，抵達終點還能吸收滿滿芬多精。圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

貓空站下坡處的「貓空四爺」為景觀餐廳，宮廷風設計之餘，戶外也有小橋流水與魚池，解封後泡杯茶、俯瞰山城最療癒。圖／臉書黃希玠授權
貓空站下坡處的「貓空四爺」為景觀餐廳，宮廷風設計之餘，戶外也有小橋流水與魚池，解封後泡杯茶、俯瞰山城最療癒。圖／臉書黃希玠授權

鄰近貓空的指南宮有處開放式歇腳地，「自在茶亭」內備有茶葉、飲品及點心，民眾可隨心意投布施箱，暢談一下午。圖／臉書黃希玠授權
鄰近貓空的指南宮有處開放式歇腳地，「自在茶亭」內備有茶葉、飲品及點心，民眾可隨心意投布施箱，暢談一下午。圖／臉書黃希玠授權

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