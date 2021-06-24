快訊

想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

傳將出售股權退出台灣市場 家樂福總部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最美的風景是沒有人！ 「九份老街&萬里繡球花」現況圖輯　在家旅遊欣賞「疫情中的美景」

聯合新聞網 / 編輯曾楹純
疫情中的九份與高家繡球花田，左右二圖明顯劃分出靜謐與喧騰兩對比。左1左2圖／記者李政龍攝影、右1圖／CC BY 卡娃思授權、右2圖／CC BY Jerry Lai授權
疫情中的九份與高家繡球花田，左右二圖明顯劃分出靜謐與喧騰兩對比。左1左2圖／記者李政龍攝影、右1圖／CC BY 卡娃思授權、右2圖／CC BY Jerry Lai授權

國內疫情持續，三級警戒宣布再度延長，即使這是預期中的抗疫政策，還是讓長期居家防疫的民眾抱頭苦喊，何時才能出遊透透氣呀！？ 加上艷陽四射的夏日來臨，似乎快抵擋不住蠢蠢欲動想要出遊的心，呼籲為了心愛的台灣，請再努力堅持下去！

聯合新聞網聽見大家的吶喊，為幫助緩解苦悶想旅遊的心情，特別整理由聯合報系攝影記者拍攝一系列「疫情中的美景」，在記者的鏡頭下將看到這些台灣熱門旅遊景點空無一人的現況，完整體現「台灣最美的風景是沒有人」，實在非常難得！你會發現似乎疫情中的阿妹茶樓更靜謐、繡球花田變得更美了。接下來udn旅遊還有更多疫情中的美景整理，敬請鎖定...

九份老街與山城

說到九份，立刻想起阿妹茶樓特色場景，還有知名的阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等小吃美食，這裡是全台最有名的觀光老街，許多人週末不知道該去哪裡玩，就立即安排旅遊的北部景點之一，人聲鼎沸的九份老街、古色古香的茶樓建築，在這一刻更襯脫出山城寂靜卻美好的神祕感，跟著照片靜靜走訪吧。

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影
遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

九份山城少了人聲，貓咪更閒適。記者李政龍／攝影
九份山城少了人聲，貓咪更閒適。記者李政龍／攝影

前往「阿妹茶樓」，九份老街人氣必拍階梯場景。記者李政龍／攝影
前往「阿妹茶樓」，九份老街人氣必拍階梯場景。記者李政龍／攝影

九份老街人氣必訪景點「阿妹茶樓」。記者李政龍／攝影
九份老街人氣必訪景點「阿妹茶樓」。記者李政龍／攝影

九份懷舊的古老建築「昇平戲院」。記者李政龍／攝影
九份懷舊的古老建築「昇平戲院」。記者李政龍／攝影

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影
遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影
遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影
遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影
遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

回溯一下，人潮絡繹不絕的九份，期待疫情早日解封，三五好友還能夠相約出遊，一窺九份的萬種風情。

九份老街人氣必訪景點「阿妹茶樓」，過往燈火通明的夜色。圖／CC BY Jerry Lai授權
九份老街人氣必訪景點「阿妹茶樓」，過往燈火通明的夜色。圖／CC BY Jerry Lai授權

前往「阿妹茶樓」，九份老街人氣必拍階梯場景。圖／CC BY jason chen授權、圖／CC BY Dal Lu授權
前往「阿妹茶樓」，九份老街人氣必拍階梯場景。圖／CC BY jason chen授權、圖／CC BY Dal Lu授權

九份老街的在地小吃美食與觀光人潮。圖／CC BY Jason授權、圖／CC BY neverbutterfly授權
九份老街的在地小吃美食與觀光人潮。圖／CC BY Jason授權、圖／CC BY neverbutterfly授權

九份老街過往燈火通明的夜色。圖／CC BY Youxing Tu授權
九份老街過往燈火通明的夜色。圖／CC BY Youxing Tu授權

過往九份老街滿滿人潮，三五成群好友開心遊訪。圖／CC BY y.emil授權
過往九份老街滿滿人潮，三五成群好友開心遊訪。圖／CC BY y.emil授權

夜晚遠眺九份山城景色。圖／CC BY Youxing Tu授權
夜晚遠眺九份山城景色。圖／CC BY Youxing Tu授權

九份老街一日遊，過往滿街小黃排隊載客的盛況。圖／CC BY Aaron Lin授權
九份老街一日遊，過往滿街小黃排隊載客的盛況。圖／CC BY Aaron Lin授權

萬里 高家繡球花田

每年春天開花一路熱情綻放到初夏的繡球花季，「高家繡球花田」萬里第三園區的8000坪花海於5月中已盛開，如果你在疫情升溫前就已造訪這美景實在幸運，即使警戒封鎖花海也不忘絕美綻放，記者為大家走訪北部人氣花海景點現況，很難得賞花不用人擠人，可以靜靜欣賞繡球花小徑，少了人氣但繡球花田更顯得高雅美麗~

高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影
高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影

高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影
高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影

高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影
高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影

高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影
高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影

高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影
高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影

高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影
高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影

高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影
高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影

回溯一下，春末夏初時節，把握花期奔向花田的人群，幸運得與繡球花美景合影。

高家繡球花田-萬里第三園區於5月中的盛開花況。圖／擷取自高家繡球花田粉絲專頁
高家繡球花田-萬里第三園區於5月中的盛開花況。圖／擷取自高家繡球花田粉絲專頁

高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權
高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權

高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權
高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權

高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權
高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權

高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區。圖／CC BY 卡娃思授權
高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區。圖／CC BY 卡娃思授權

延伸閱讀：

全台「在家旅遊」圖輯精選　補回2021錯過的黃金雨秘境、繡球花海...

壓倒性的美度！2021「台灣雪景看到飽圖輯」　太平山、陽明山、拉拉山、思源埡口雪白一片

金山 美景 九份

相關新聞

最美的風景是沒有人！ 「九份老街&萬里繡球花」現況圖輯　在家旅遊欣賞「疫情中的美景」

聯合新聞網聽見大家的吶喊，為幫助緩解苦悶想旅遊的心情，特別整理由聯合報系攝影記者前往台灣熱門旅遊景點，為大家拍攝「疫情中的美景」，這些因防疫而造就出「沒人玩」的景點，在記者的鏡頭下保留呈現出台灣最美的風景，實在難得！你會發現似乎疫情中的阿妹茶樓更靜謐、繡球花田變得更美了。接下來還有更多「疫情中的美景」系列整理，敬請鎖定期待...

疫後想開車環島！精選「全台8條最美公路」　一望無際太平洋、環山夜景盡收

你可曾在公路上看過美麗的大海？在公路上享受群山環繞？台灣的公路百百條，這次ReadyGo精選台灣8條最美公路，讓你出去玩一路都有好風景相伴！

3元水餃、10元紅茶！台南最佛系小吃店　銅板價外帶回家百元吃到飽

防疫省錢救星來了！台南除了有南區以2元水餃著名的「里長乾麵」，其實中西區也有一家隱身廟宇旁的水餃店，販售超狂銅板價美食，3元水餃、10元紅茶、20元乾麵堪稱CP值爆表，防疫期間假日也開放販售每日現做的

端午免出門！全台「在家旅遊」圖輯精選　補回2021錯過的黃金雨秘境、繡球花海...

台灣疫情嚴峻，全台升三級警戒後，各大景點活動陸續取消或延期，出外旅遊透透氣也成了短期內的禁忌。今天特別為大家精選5至6月當季熱門花海、端午節應景地點，雖然2021端午連假與往年截然不同，但防疫期間不返

全台部落體驗一次看！疫後拜訪8大原住民部落　賞最美秘境、離島淨土

原住民文化是台灣相當重要的文化，擁有不同的內涵及特色，原住民珍貴的文化也漸漸受到重視及維護，今天小編要帶大家看看原台八個部落，分別哪些文化及特色活動可以體驗，跟著小編一起來了解原住民文化吧！ ※拜訪部落的同時，也千萬要注意原住民的文化及傳統，彼此尊重喔！

一起抗疫暑假去賞花！「2021金針花海」全台10大黃澄澄景點＋消暑玩法報你知

暑假期間許多遊客都會到花東去看金針花，但其實不必等到七八月就有花海悄悄綻放。金針花又稱萱草、忘憂草，是代表母親的植物之一，在母親節時分西半部的金針花海就已開的橙黃。台灣西部的金針花季在四月底到六月份，東部的則稍晚在暑期開跑，想看花的你跟著小編的腳步探索10個全台金針花海景點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。