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最美的風景是沒有人！ 「九份老街&萬里繡球花」現況圖輯 在家旅遊欣賞「疫情中的美景」
國內疫情持續，三級警戒宣布再度延長，即使這是預期中的抗疫政策，還是讓長期居家防疫的民眾抱頭苦喊，何時才能出遊透透氣呀！？ 加上艷陽四射的夏日來臨，似乎快抵擋不住蠢蠢欲動想要出遊的心，呼籲為了心愛的台灣，請再努力堅持下去！
聯合新聞網聽見大家的吶喊，為幫助緩解苦悶想旅遊的心情，特別整理由聯合報系攝影記者拍攝一系列「疫情中的美景」，在記者的鏡頭下將看到這些台灣熱門旅遊景點空無一人的現況，完整體現「台灣最美的風景是沒有人」，實在非常難得！你會發現似乎疫情中的阿妹茶樓更靜謐、繡球花田變得更美了。接下來udn旅遊還有更多疫情中的美景整理，敬請鎖定...
九份老街與山城
說到九份，立刻想起阿妹茶樓特色場景，還有知名的阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等小吃美食，這裡是全台最有名的觀光老街，許多人週末不知道該去哪裡玩，就立即安排旅遊的北部景點之一，人聲鼎沸的九份老街、古色古香的茶樓建築，在這一刻更襯脫出山城寂靜卻美好的神祕感，跟著照片靜靜走訪吧。
回溯一下，人潮絡繹不絕的九份，期待疫情早日解封，三五好友還能夠相約出遊，一窺九份的萬種風情。
萬里 高家繡球花田
每年春天開花一路熱情綻放到初夏的繡球花季，「高家繡球花田」萬里第三園區的8000坪花海於5月中已盛開，如果你在疫情升溫前就已造訪這美景實在幸運，即使警戒封鎖花海也不忘絕美綻放，記者為大家走訪北部人氣花海景點現況，很難得賞花不用人擠人，可以靜靜欣賞繡球花小徑，少了人氣但繡球花田更顯得高雅美麗~
回溯一下，春末夏初時節，把握花期奔向花田的人群，幸運得與繡球花美景合影。
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