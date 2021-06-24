最美的風景是沒有人！ 「九份老街&萬里繡球花」現況圖輯　在家旅遊欣賞「疫情中的美景」

國內疫情持續，三級警戒宣布再度延長，即使這是預期中的抗疫政策，還是讓長期居家防疫的民眾抱頭苦喊，何時才能出遊透透氣呀！？ 加上艷陽四射的夏日來臨，似乎快抵擋不住蠢蠢欲動想要出遊的心，呼籲為了心愛的台灣，請再努力堅持下去！

聯合新聞網聽見大家的吶喊，為幫助緩解苦悶想旅遊的心情，特別整理由聯合報系攝影記者拍攝一系列「疫情中的美景」，在記者的鏡頭下將看到這些台灣熱門旅遊景點空無一人的現況，完整體現「台灣最美的風景是沒有人」，實在非常難得！你會發現似乎疫情中的阿妹茶樓更靜謐、繡球花田變得更美了。接下來udn旅遊還有更多疫情中的美景整理，敬請鎖定...

九份老街與山城

說到九份，立刻想起阿妹茶樓特色場景，還有知名的阿柑姨芋圓、阿蘭草仔粿等小吃美食，這裡是全台最有名的觀光老街，許多人週末不知道該去哪裡玩，就立即安排旅遊的北部景點之一，人聲鼎沸的九份老街、古色古香的茶樓建築，在這一刻更襯脫出山城寂靜卻美好的神祕感，跟著照片靜靜走訪吧。

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

九份山城少了人聲，貓咪更閒適。記者李政龍／攝影

前往「阿妹茶樓」，九份老街人氣必拍階梯場景。記者李政龍／攝影

九份老街人氣必訪景點「阿妹茶樓」。記者李政龍／攝影

九份懷舊的古老建築「昇平戲院」。記者李政龍／攝影

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

遠眺九份山城景色，此刻更顯寂靜卻美好。記者李政龍／攝影

回溯一下，人潮絡繹不絕的九份，期待疫情早日解封，三五好友還能夠相約出遊，一窺九份的萬種風情。

九份老街人氣必訪景點「阿妹茶樓」，過往燈火通明的夜色。圖／CC BY Jerry Lai授權

前往「阿妹茶樓」，九份老街人氣必拍階梯場景。圖／CC BY jason chen授權、圖／CC BY Dal Lu授權

九份老街的在地小吃美食與觀光人潮。圖／CC BY Jason授權、圖／CC BY neverbutterfly授權

九份老街過往燈火通明的夜色。圖／CC BY Youxing Tu授權

過往九份老街滿滿人潮，三五成群好友開心遊訪。圖／CC BY y.emil授權

夜晚遠眺九份山城景色。圖／CC BY Youxing Tu授權

九份老街一日遊，過往滿街小黃排隊載客的盛況。圖／CC BY Aaron Lin授權

萬里 高家繡球花田

每年春天開花一路熱情綻放到初夏的繡球花季，「高家繡球花田」萬里第三園區的8000坪花海於5月中已盛開，如果你在疫情升溫前就已造訪這美景實在幸運，即使警戒封鎖花海也不忘絕美綻放，記者為大家走訪北部人氣花海景點現況，很難得賞花不用人擠人，可以靜靜欣賞繡球花小徑，少了人氣但繡球花田更顯得高雅美麗~

高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影

高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影

高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影

高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影

高家繡球花田少了人氣，繡球花園仍顯得高雅美麗。記者李政龍／攝影

高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影

高家繡球花-萬里第三園區現行花況。記者李政龍／攝影

回溯一下，春末夏初時節，把握花期奔向花田的人群，幸運得與繡球花美景合影。

高家繡球花田-萬里第三園區於5月中的盛開花況。圖／擷取自高家繡球花田粉絲專頁

高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權

高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權

高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區於花期間熱鬧的拍攝人潮。圖／CC BY 卡娃思授權

高家繡球花田-竹子湖水車寮第一園區。圖／CC BY 卡娃思授權

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