2024「勞動節優惠」快看！ 10家以上咖啡、速食、手搖、冰品「買1送1」、星巴克「第2杯半價」

今天是五一勞動節，勞工放假一天，雖然沒有連假也別難過，快來看看各式飲料、咖啡、速食美食業者祭出好康，好好地慰勞上班族偷閒的小確幸！ 除了四大超商各別祭出咖啡組合買一送一，星巴克有第二杯半價優惠，各家手搖業者紛紛送上買一送一，還能一口氣嚐到肯德基的脆雞+雞塊+蛋撻的超值組合，快開吃吧！

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN全台門市5/1推出勞動節優惠，咖啡飲品類有CITY CAFE特大杯美式、CITY TEA冰淇淋紅茶、CITY TEA經典純奶茶、思樂冰大杯全口味「同品項買1送1」，CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY PRIMA大杯精品拿鐵「同品項買2送1」，還有App勞動節專屬組合優惠，行動隨時取濃萃美式咖啡買51杯送51杯。

●全家便利商店

圖／翻攝全家便利商店官網

全家在5/1當天享有私品茶2杯88元優惠，還有Let’s Café 特濃美式、特濃拿鐵買3送3的超值組合，還可以把握5/1到5/14的白蘭氏雞精買1送1優惠，讓你放假補回滿滿元氣；全新的手搖茶飲品牌「搖搖茶吧」，首波推出柳橙香柚綠茶、荔枝貴妃紅茶共2個口味，且即日起至5/14可享特價59元優惠。此外，搖搖茶吧也限時推出外送優惠，即日起至5/14外送平台Uber Eats、Foodpanda、全家Fami Now平台皆可享買2送1。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富門市於5/1至5/3推出Hi café大杯特濃美式與大杯特濃拿鐵可享同品項買1送1，冰熱任選；至5/3前也推出多款指定人氣糖果、巧克力、能量飲等下殺5折起，有立夢道明寺紫蘇味戀愛挑戰超酸糖，享買1送1優惠、PowerBOMB爆能能量飲料225mL，享第2件5元等。

●OKmart

圖／OKmart提供

OKmart於5/1至5/3推出OK CAFE大杯莊園級美式/拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式/拿鐵(不限冰熱)同品項買2送1；5/1至5/3，OKmall雲端商城也推出咖啡優惠活動，大杯美式、拿鐵享買6送3、買20送12優惠，再加碼贈送380點數。

●星巴克

圖／翻攝星巴克官網

於5/1勞動節當天，星巴克推出「慰勞辛苦的自己，第二杯半價」活動，消費者前往全台星巴克門市購買2杯大杯以上冰熱、口味皆一致的飲品，將可享有第二杯半價優惠，單筆交易最高限購2組。

●功夫茶

圖／功夫茶提供

5/1至5/12止，功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶」享有買一送一的優惠，除了可感受到清甜果香跟紅茶香，還可以一路從勞動節喝到母親節。

●日出茶太

圖／日出茶太提供

日出茶太在5/1推出新品「蜜桃四季春、蜜桃奶蓋冰沙」，更於5/1至5/3期間，購買新品就有買一送一優惠，新加入會員還可以得到新品折20元券。

●Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish鮮果茶玩家迎接5/1勞動節，凡Mr. Wish APP會員享有芒果季系列飲品(L)「任選2杯折30元」，快來嚐鮮。

●康青龍

圖／康青龍提供

自5/1至5/21，於Uber Eats訂購康青龍，限定2款指定飲品「仙凍蜜茉綠、仙凍黑奶茶」，連續21天爽喝買一送一優惠， Uber One會員消費滿額再享85折！

●CoCo

圖／CoCo都可提供

CoCo都可獻上滅火方案，5/1好友日獨享都可訂線上訂單「21歲輕檸烏龍」酸甜滋味像極21歲的甜蜜初戀，大杯售價55元，憑券第二杯0元。

●摩斯漢堡

5/1日起，凡民眾來店消費MOS Café系列飲品任2杯，即贈「我這麼可愛 為什麼還要上班」趣味造型筆乙支、款式隨機，各店數量有限，贈完為止；，也可選購任一杯MOS Café系列飲品，加價39元，帶回趣味造型筆。

圖／摩斯漢堡提供

還有五一勞動節摩斯漢堡商品優惠，自5/1至5/15，凡來店消費「北海道可樂餅及大杯冰紅茶組」，即享優惠價69元。早餐時段購買「元氣豆腐雞布里歐堡及大杯冰紅茶」套餐，加贈方塊薯餅乙份，優惠價95元。MOS Order APP「安心取溫馨送」推出咖啡限時優惠，5/1至5/3，大杯摩斯咖啡買1送1，限量1000組，5/4至5/15有大杯摩斯咖啡買3送1，限量3000組，還有「北海道可樂餅及大杯冰紅茶組」2套，優惠價138元，「元氣豆腐雞布里歐堡、方塊薯餅及大杯冰紅茶組」2套，優惠價190元，皆限量2,000組，售完為止。

圖／摩斯漢堡提供

●肯德基

圖／肯德基提供

迎51勞動節，肯德基首推「勞動節優惠桶餐」一次享有肯德基人氣經典「4塊咔啦脆雞+8塊上校雞塊+4顆原味蛋撻」，桶餐組合優惠6折，只需339元。

●拿坡里

圖／拿坡里提供

拿坡里推出超狂優惠，即日起至5/12期間，點購由3塊腿排＋3塊雞腿組成的「二重奏炸雞桶」，一桶特價211元、二桶特價399元平均每塊炸雞只要33元。

●達美樂

圖／達美樂提供

達美樂推出勞動節一日快閃優惠，5/1當天訂購「達美樂大披薩」，換購帕瑪滋心餅皮「只要51元」(原價100元)。

●吉豚屋

圖／吉豚屋提供

吉豚屋勞動節祭出銅板優惠，讓你加菜也加肉，自即日起至5/5，只要到吉豚屋消費一份主餐，即可以「51元銅板價」享有勞動節大補包(內含高麗菜絲乙份+腰內豬排乙份)，不限加購份數。

●辻利茶舗

圖／辻利茶舖提供

辻利茶舗將在5/1勞動節回歸北捷台北車站，限時1個月推外帶甜點快閃店，自5/1至5/4，獨家伴手禮限量買1送1，凡購買薩摩抹茶煎茶乙罐，即可免費獲得「辻利抹茶酥」乙盒，每日限量20組。