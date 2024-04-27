5月必追3大消暑新冰！ CREMIA白桃霜淇淋壽星享6折、全家5月炭焙霜淇淋、7-ELEVEN蜂蜜泡泡思樂冰買1送1

氣溫逐漸攀升，看準5月新款冰品嚐鮮，一起來掃去陰雨綿綿心情！ 為大家推薦5月即將登場的3大新款冰品，北海道經典CREMIA冰淇淋，帶來嚴選「白桃新口味」；全家5月的霜淇淋「炭焙烏龍/竹炭香草」雙口味也現身；7-ELEVEN招牌思樂冰更首度化身「蜂蜜泡泡風味」，冰控們追起來囉！

●CREMIA「白桃口味」 優惠6折開吃

圖／CREMIA

紅遍日本北海道的人氣CREMIA冰淇淋，每回推出新口也讓人引頸期盼，這回搶先得知CREMIA將打造全球獨家「白椰口味」，由日本「岡山白桃」嚴選高級上品製作，搭配北海道鮮奶打造成頂級CREMIA岡山白桃新口味，預計於5/8開賣。

不能錯過的還有，只要是當月壽星加入CREMIA官方line好友，即可獲得「當月壽星6折券」，記得使用優惠小秘訣開吃！

●全家5月霜淇淋 聯名New Balance推「炭焙雙口味」

全家便利商店曾推出的茶口味霜淇淋。非本次新品圖。圖／全家便利商店提供

全家便利商店5月換檔的霜淇淋新品也出現了，預計於5月份與New Balance聯名推出「炭焙烏龍/竹炭香草」2選擇，單口味店家提供的是「竹炭香草霜淇淋」，而雙口味店可以同時可吃到「炭焙烏龍、竹炭香草、烏龍＋香草綜合口味」3種組合，值得一同期待的茶口味！

●7-ELEVEN 聯名金色三麥新推「蜂蜜泡泡風味思樂冰」

蜂蜜泡泡風味思樂冰。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN與在地餐飲品牌「金色三麥」跨界跨類別推出多項聯名新品，其中「金色三麥」超人氣經典蜂蜜韻味，首度變身清涼有勁的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」蜜香濃郁、微氣泡爽口，而且無酒精大人小孩都會喜歡！

全新蜂蜜泡泡口味思樂冰，將於5/1起陸續於販售門市上市。同時搭配「5/1勞動節開心價」推出「思樂冰大杯全口味買1送1」優惠；另迎接立夏於5/3到5/5，還有思樂冰大杯全口味「第2杯只要10元」；還有5/1到5/28到門市購買金色三麥蜂蜜啤酒任1瓶，送1杯大杯蜂蜜泡泡風味思樂冰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康