5/1勞工免費入園！ 3千坪玩不完「2024宜蘭綠博」 超過20個物理科學主題遊樂場 精彩倒數快衝了

最後倒數12天快衝一波！ 「2024宜蘭綠色博覽會」以《地球學院》為主題，帶來超過20個主題展館與遊憩設施，自3月底登場至今展開了1,000多場次展區體驗活動，設施豐富、佔地達3千坪根本讓人直呼玩不完，展出至5/12止，最新慶祝五一勞動節，當日邀請全國勞工，免費入園」，精彩倒數一定要把握！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

2024宜蘭綠博一樣在宜蘭武荖坑風景區盛大舉辦，今年結合《地球學院》主題，區分為「學系展區」、「遊戲體驗」、「裝置藝術」，其中最受大人小孩青睞的『勇氣闖關區』，這裡有最刺激的「彩虹滑道」坐著充氣墊，從三層樓高的彩虹滑道飛馳而下、「天際纜車」能從高空一覽林野美景，以及「高空叢林飛索」分成高空版和兒童版，體驗在草原樹林間擺盪滑翔的快意，建議9:00入園後，就先搭接駁車前往排隊。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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『學院物理遊樂場』針對不同年齡層設計推出九項結合物理科學，多數無動力設施，需要親子共同參與，例如：全新的「人體陀螺儀」五種保育類動物造型，需兩人成行，能感受360度不規則旋轉，剛吃飽千萬別嘗試；「海龜飛天彈跳」最高可彈至六米高，及「棉花糖雲」皆是在彈跳中感受地心引力與彈力的反覆作用；粉紅貓頭鷹裡最美的「旋轉櫻花樹」，大人小孩都轉的好開心，蝸牛造型的溜滑梯&心型盪鞦韆，更是全天開放無年齡限制。

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『學系展區』其中幾處推薦必嘗試的有，「竹林系」有傳統的竹製童玩，包括踩高蹺、竹筒投壺、玩沙竹篩沙漏、竹水車等；「莫克巴原住民學堂」為大家帶來原民表演、射箭體驗、傳統麻糬體驗、小米串珠DIY以及部落風味餐；以及充滿新奇的「學院實驗農場」、「河川學系」水下生命觀察體驗等。

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如果遊戲都排不到，也可以前往「可愛動物莊園」餵山羊、放牧雞、看麝香豬、山豬；戶外遊戲體驗、戶內各種展館及親子DIY體驗課程，課程居多都是免費報名參加，以及有「親溪體驗區」到武荖坑玩水也是宜蘭人每逢夏季不會錯過的必玩行程。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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綠博園區廣闊達3千多坪，在地部落客宜蘭ㄚ欣強力推薦，一天真的玩不完，建議買多次入園票比較划算，可攜帶相關身分證明文件及1~2吋照片乙張於活動期間至售票處申辦，並且進入最後倒數12天，提醒大家把握時間外，遊園票根記得不要丟掉，還有很多宜蘭合作商家有優惠活動哦！

圖／2024宜蘭綠色博覽會官網

【2024 宜蘭綠色博覽會】（活動官網）

活動期間：2024/3/30至2024/5/12

開園時間：周一至周日9:00-18:00

電話：03-9966100 (接駁車客服專線)

地址：宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號 (武荖坑風景區)

備註：園區遮蔽物少要記得防曬，隨處都有飲水機，請自備水壺