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橘紅山洞餐廳未開幕先爆紅！「嵩sung」進軍台北9/1正式開幕首推「法式油封鴨腿」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／自臉書粉專「嵩sung」
圖／自臉書粉專「嵩sung」

尊鴻餐飲集團近日發佈喜訊了！旗下有知名品牌「HUN混」、「JAI宅」、「杉SHAN」及「HER 禾鍋物」外，於去年底搶先揭曉推出全新品牌「嵩sung」吸引消費者的目光，如今，「嵩sung」精準抓住台北美食商機，大膽進軍北部市場，9月1日在大安區隆重開幕！

圖／自臉書粉專「嵩sung」
圖／自臉書粉專「嵩sung」

「嵩sung」大安店精心繼承了台中美村店的設計精髓，內部以簡約優雅為主調。珊瑚橘與素雅米白色相融，營造出如詩如畫的漸層色彩，打造「一橘紅一米白的漸層空間，透過城市日夜不同的光影折射」突破美食傳統餐廳框架，室內更加鮮明層次。不僅如此，相較於台中美村店的開放設計，大安店更注重營造神秘氛圍，處處設有溫潤的圓弧造型，創造出洞穴般的隱秘感。

圖／自臉書粉專「嵩sung」
圖／自臉書粉專「嵩sung」

而首推「法式油封鴨腿」，它成為「嵩sung」的招牌菜，主廚對法國經典料理融入新意。選用宜蘭獨特鴨品，經油封保留肉汁，再慢火煎至鴨皮金黃香脆，最後加入印度瑪薩拉香料，呈現多元風味。另有「西班牙經典Chicharron佐燻鮭魚酸豆醬」，金黃酥脆的豬皮搭配燻鮭魚和酸豆，口感鮮美，回味微酸甜。此外，與世界調酒冠軍「Allen鄭亦倫」攜手合作，推出風味獨特的「嵩sung」限定調酒，一定要試試。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／自臉書粉專「嵩sung」
圖／自臉書粉專「嵩sung」

圖／自臉書粉專「嵩sung」
圖／自臉書粉專「嵩sung」

目前餐廳座位配置2人座、4人座和包廂座位，提供多元用餐體驗。值得一提的是「嵩台北大安店」已接受8月25日起的預約，正式開幕日訂於9月1日。試營運期間將採取預約制，期待讀者揪團預，一起共享美食盛宴！

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鮭魚 JAI宅 印度 法國 西班牙

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