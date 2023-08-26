這樣拍最美！ 宜蘭壯圍「大福觀海旭日平台」坐鞦韆眺望龜山島 攝影好手齊聚一堂

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 編輯依芙
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供
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宜蘭熱門打卡點，你追了沒？ 壯圍海景第一排的「大福觀海旭日平台」，用「大福」二字裝置藝術，讓人坐著鞦韆就能眺望龜山島，還有觀賞旭日東昇的海岸平台，或是抓緊特殊角度，就能將龜山島與福字○留下美麗合影，快來欣賞好攝者們分享的龜山朝日美景吧。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供
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部落客宜蘭ㄚ欣，分享「龜山朝日」的最佳觀賞點之一就是這裡，為了這一幅壯麗景緻，她在大福海邊自5月開始追日拍攝直到8/20，前後造訪多達30次，從龜背拍到龜尾，再從龜頸拍到神龜吐珠，各種角度的日出，加上星星、月亮、太陽、曙光、彩霞光、火燒雲，幾乎統統都讓都拍攝到了！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供
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她更分享觀賞、拍攝日出的技巧，建議至少在日出前30分鐘到達，日出的角度會因拍攝的位置及時間有所不同，想要拍到一顆完整的日出蛋黃，並沒那麼容易，除了天氣良好，空氣濕度、空氣污染程度，還有太陽從海平面升起的過程不能有雲層擋住等等，大概會有一半的機率摃龜拍不好。但因為喜歡從天未破曉到旭日初昇，天空由藍、到黃、到橘、到紅、到紫，天上的雲彩千變萬化，每當拍到大景就當是幸運日。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供
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「大福觀海旭日平台」於今年獲得公共建築景觀類建築園冶獎，以地名大福轉化為白色立體框景地標，搭配固定式鞦韆座椅，讓遊客可以坐在鞦韆上與地標、龜山島及海景合影。當太陽從海面上徐徐昇起，金黃色的陽光照耀在海面上，在眼前呈現夢幻般的美景意境，也因此每年五月到九月期間，吸引許多攝影愛好者齊聚一堂來追日！

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【大福觀海旭日平台】
地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段228巷
Google：沙丘鐵馬廊道觀景平台(大福觀景台)，從7-11大福門市旁小路進去
停車場：有
大眾運輸：國光客運 1788、1790、葛瑪蘭191、台灣好行綠18 壯圍沙丘線，大福海濱遊憩區站下車
備註：有無障礙坡道、無廁所及沖腳的地方，踏浪建議自備礦泉水，要做防蚊措施

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供
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