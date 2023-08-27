燒肉控一定要吃！台中頂級韓式燒肉「知肉極緻韓燒肉」，A5和牛、仙氣飄飄豬五花必吃沒話說

台中特色韓式燒肉又多一間韓式燒肉「知肉極緻韓燒肉」是知名大股熟成燒肉店的關係企業，兩家就相連著開在一起，不過知肉極緻韓燒肉走的是頂級韓式燒肉路線，有A5和牛、手臂般粗的大蝦，還有仙氣飄飄用蘋果木煙燻過的豬腩小排，專人代烤出來的熟度嫩度一流，食材頂級豐富外，韓式料理必備的酒水飲料也特別豐富，還是做成韓國燒酒造型的投幣販賣機，裡頭多款燒酒、水果酒，韓國水果飲料，不要說點餐困難了，連光站在販賣機前想說要喝什麼都很困難！

知肉極緻韓燒肉 位置

知肉極緻韓燒肉的地點就位於中科商圈，福科路與福林路交叉口，對面的福科停車場是特約停車場，最多可以折抵兩小時，光是有停車場這點就很加分。

知肉極緻韓燒肉 環境

知肉極緻韓燒肉的門面走淺色系簡約風格，有別於一般韓式燒肉店，環境寬敞舒適，一走進門就看到非常吸睛的燒酒造型販賣機，實在是太勾錐了，不只是販賣機，根本就是打卡照相點來著。

座位區有大片落地窗，整體空間舒適，座位的間隔很寬敞，不像傳統韓式料理店比較擁擠而且太吵雜。

二樓則是有兩個包廂區都可容納至12人，一間包廂低消一萬元，中間有拉門可以相通，多人來聚餐也很適合。

知肉極緻韓燒肉 菜單

一人低消800元，不含一成服務費，牛肉產地來自日本、美國，豬肉來自台灣、西班牙，基本上連吃了好幾道肉品，都無雷非常美味，而且都是原肉下去燒烤，保留肉質本身的鮮嫩度，尤其是來自宮崎縣的A5和牛，三分熟度油花超美入口即化，雖然價格稍微高了一點，不過真的是極品，務必點來吃看看！餐點品項太多，還有搭配好的套餐選擇，詳細可參考粉絲團上的線上菜單。

知肉極緻韓燒肉 餐點

還沒上菜前，桌上就已經準備好一壺甜米露，可以先喝一點甜米露開開胃。

開胃菜 醬海鮮 韓式小菜

第一道先上了招待的醬海鮮，裡頭有魷魚、海瓜子、干貝等食材，微辣口味，非常開胃。

不可缺少的韓式小菜種類多樣，小菜每日會有六種口味，蔬菜盤一盤，小菜是可以無限續加，光是上兩人份小菜，每一道品項都不一樣。提供的烤肉沾醬則有三種，紫蘇鹽、蔬菜烤肉醬以及麻油野山椒。

包肉生菜也很豐富，新鮮生菜、芝麻葉還有蒜片、青辣椒、洋蔥絲、大黃瓜等，個人最愛搭配就是烤肉醬搭配大蒜、芝麻葉的組合，桌邊有一張老闆私藏神秘搭配的小板板，有建議的各類肉類海鮮搭配醬料的吃法可以參考喔！

洛玫小茶王 NT.230/ 熱帶粉紅女神 NT.230

不喝酒的也有特調無酒精飲料可以點，兩款顏色都是非常討喜的色調，洛玫小茶王喝起來帶有洛神花的酸甜感，還有玫瑰花的療癒香氣，淡淡甜味。

熱帶粉紅女神則是紅心芭樂口味的果汁，口味清新自然，兩款特調都會是女生很愛的口味，甜度都不會太高。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

覆盆子酒 NT.450/ 漢拏山燒酒 NT.200

燒酒販賣機販售的酒精飲料，要買的話需要事先跟櫃檯換代幣，一枚代幣五十元台幣，換代幣後再去投飲料，不用怕玻璃瓶碎掉，底下都有緩衝墊。

覆盆子酒的口味倒有點像偏酸甜一點的紅酒口感，顏色也很像，不過酸味甜度比較高一些，喝不慣紅酒丹寧澀味的人可以試試。

漢拏山燒酒基本上就是酒精的味道，我是喝不太習慣，不過朋友很愛，這款來自濟州島，口感口味比一般燒酒清爽很多。

*飲酒過量，有害（礙）健康

伊比利嫩上肩豬排 NT.580

通常豬肉都需要烤到全熟，不過伊比利豬因為生長的環境與餵養的食物不一樣，建議熟度最多七分熟。伊比利豬的油脂含量豐富，吃起來反而不像豬肉，嫩度甜度近逼牛肉的美味度，吃起來鮮嫩多汁，不需要多餘的調味醬料就很好吃，烤盤的設計中心比較突出，烤肉時多餘的油脂會沿著烤盤邊邊流下去，品嚐起來其實不會有油膩膩的感覺，健康多了，最建議的吃法就是包入生菜再加點蔬菜醬、泡菜，一口吃下有夠滿足。

銷魂豬腩小排 NT.480

仙氣飄飄的豬來了！上桌前請準備好手機設定好拍照或錄影模式，ready好了工作人員才會把蓋子打開，裡頭冒出的是蘋果木的煙燻香氣，豬腩小排其實是豬五花的部位，吃韓國烤肉豬五花就是經典，因為厚度的關係，烤的時間比較久一些，表皮烤的酥酥脆脆，吃起來一點都沒有豬腥味，反還帶著點煙燻木的香氣，推薦大家吃豬五花一定要再加點蒜片，整個美味度大提升！

極致A5霜降牛排 NT.1950

A5宮崎牛肉質沒話說，建議吃五分熟，煎到表面焦香，入口即化的細緻感就是和牛的魅力，不過油花太過豐富，沒辦法吃太多，後來還拿幾片再到烤盤上加熱，油脂瞬間溢流，真的是肉汁超豐富，搭配炸蒜片一起吃，極度美味！！

日本國產 皇家知肉牛排 NT.930

日本國產牛，油花不像和牛那樣豐富，不過吃起來牛肉香味十足，還有一層油脂部位，烤的焦焦脆脆的，和牛油花太豐富沒法吃太多，不過這日本國產牛吃多也不膩！

銷魂大刀牛舌 NT.780

大刀牛舌切片還真像一把刀面，又寬又長，專人代烤前會用豬油把鐵盤表面刷過一遍避免沾黏，一大片牛舌下鍋燒烤，沒幾秒的時間就快熟透了，工作人員抓準時間把牛舌拿起，再剪成片狀好入口，口感脆脆，肉汁鮮嫩，單吃就很好吃。

銷魂盬烤白燒鰻魚 NT.860

使用的是一整隻超大尾的台灣鰻魚，口感細緻又沒有腥味，使用白燒方式料理，簡單的灑上鹽、紅椒粉調味，鰻魚大到整個橫跨燒烤盤，鰻魚表皮煎的酥酥脆脆，魚肉非常柔嫩鬆軟，按照日本人的說法夏天胃口不好就是要吃鰻魚補充體力呀！

夢幻大尾蝦 NT.780

虎蝦的一種，一上桌著實驚人，大概跟我的前臂一樣長，又一隻蝦佔據了整個烤盤的程度，工作人員還要用夾子以不同角度烤蝦籽，才能烤到熟度均勻，烤好後還很貼心的剝好蝦殼，剪成塊狀，肉質彈牙鮮美，蝦頭裡還有滿滿蝦膏，原本就鮮美的可以，不用自己動手剝蝦殼的覺得吃起來更美味。

起司酥皮春辣炒雞 NT.480

經典韓式料理春川辣炒雞的創意料理，多加了起司酥皮鋪在最上頭，有點像是焗烤的感覺，拉起來會牽絲，最棒的是還多了酥脆口感，味蕾層次豐富，要吃的時候工作人員會用剪刀剪均勻，不得不說，裡頭的辣炒雞還真的有夠大塊，雞肉口感很嫩又入味，口味上對我來說是微辣，原始春川辣炒雞裡的配料一樣不少，洋蔥、魚板、年糕，非常豐富。

烏金蟹膏烘蛋 NT.380

不僅僅的是簡單的韓式爆炸蒸蛋，加了滿滿蟹膏還不夠，上桌後再刨上黃金烏魚子，鮮上加鮮，底部會有點焦香味，烘蛋蓬蓬鬆鬆的，就是像洗髮精廣告形容的澎鬆空氣感，原本就很愛韓式烘蛋，知肉極緻韓燒肉的烘蛋真的是做到極致了！

牛骨和牛雪濃鍋 NT.450

存在感很強的牛骨湯，一支熬湯的大骨就橫放在鍋子上，湯頭熬成白色濃湯樣，好香好醇濃，除了粉絲、黃豆芽外，裡頭還加了大量的和牛片以及牛舌，真的是太奢侈。

蒜香人蔘大雞腿湯 NT.470

整隻雞腿還看得到人蔘本人，喝起來不只有人蔘味，還帶有紅棗的清甜味與濃濃的蒜香，糯米吸滿了湯汁，口感香滑濃郁，喝了簡直一秒到韓國來著。

糖餅＋冰淇淋

餐後甜點是糖餅加上冰淇淋，糖餅中間包了滿滿堅果，就以韓式經典的街頭小吃糖餅作為句點。

知肉極緻韓燒肉的食材、環境與服務都非常有水準，特別愛店裡設置的燒酒型狀販賣機，很有梗外選擇又多，每ㄧ道餐點上桌都非常有驚喜感，尤其是仙氣飄飄的銷魂豬腩小排，不只美味又好拍，大家在台中想找特色又美味的韓式烤肉店的話，知肉極緻韓燒肉是非常好的選擇，推薦！

知肉極緻韓燒肉

地址：台中市西屯區福林路160號

電話：04-2463-2213

營業時間：平日17：30-23：00/ 假日12：00-15：00、17：30-23：00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康