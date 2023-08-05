嫌貴別來！阿三肉圓「破百元」惹議　在地人喊話：別搶最好

彰化必吃名店「阿三肉圓」自4月初起宣布漲價，招牌肉圓及湯品調漲5元。近日則有網友在平台上發文，表示「一顆肉圓110，沒有冷氣，地板黑黑黏黏」，引起不少討論與熱議。

圖／摘自批踢踢

彰化市排隊名店「阿三肉圓」，以餡皮酥脆知名，有網友嫌干貝肉圓每顆110元太貴，引起熱議 。記者劉明岩／攝影

有位網友至彰化「阿三肉圓」用餐，透露自己點了一顆110元的肉圓，並補充店內沒有冷氣，還排隊等了20分鐘才吃到，令原PO無奈抱怨。而看到該文章的網友回應「干貝漲價吧！你可以吃55的啊」、「不會去買沒干貝的哦」，認為並非店家標價誇張；另外也有彰化在地人緩頰表示，阿三肉圓個頭較大，裡面還包有干貝這種高級食材，肉餡也給的實在，價格尚算公道，藉此喊話嫌貴的人「別來搶最好」。

記者劉明岩／攝影

延伸閱讀：

．拉麵名店鷹流回歸！老闆曝新店址 粉絲歡呼：沾麵復活了！

．Toyz手搖飲料出包！ 客人喝到「一坨軟爛發票」 拾汣茶屋「調閱監視器」急道歉