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嫌貴別來！阿三肉圓「破百元」惹議　在地人喊話：別搶最好

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
記者劉明岩／攝影
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彰化必吃名店「阿三肉圓」自4月初起宣布漲價，招牌肉圓及湯品調漲5元。近日則有網友在平台上發文，表示「一顆肉圓110，沒有冷氣，地板黑黑黏黏」，引起不少討論與熱議。

圖／摘自批踢踢
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彰化市排隊名店「阿三肉圓」，以餡皮酥脆知名，有網友嫌干貝肉圓每顆110元太貴，引起熱議 。記者劉明岩／攝影
彰化市排隊名店「阿三肉圓」，以餡皮酥脆知名，有網友嫌干貝肉圓每顆110元太貴，引起熱議 。記者劉明岩／攝影

有位網友至彰化「阿三肉圓」用餐，透露自己點了一顆110元的肉圓，並補充店內沒有冷氣，還排隊等了20分鐘才吃到，令原PO無奈抱怨。而看到該文章的網友回應「干貝漲價吧！你可以吃55的啊」、「不會去買沒干貝的哦」，認為並非店家標價誇張；另外也有彰化在地人緩頰表示，阿三肉圓個頭較大，裡面還包有干貝這種高級食材，肉餡也給的實在，價格尚算公道，藉此喊話嫌貴的人「別來搶最好」。

記者劉明岩／攝影
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