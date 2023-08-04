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Toyz手搖飲料出包！ 客人喝到「一坨軟爛發票」 拾汣茶屋「調閱監視器」急道歉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝IG@toyzlol、翻攝Dcard
圖／翻攝IG@toyzlol、翻攝Dcard

實況主Toyz今年3月份創立手搖飲品牌「拾汣茶屋」，主打以便宜價格能喝到高品質的飲料，先前販售項目「橙汁汗」、「愛荔殺殺」及「鐘培生乳紅茶」每每引發熱議。不料，近日在論壇上網友爆料，自己點了拾汣茶屋的飲料後，發現杯內有1張泡爛的發票，讓他表示「不會再買」，對此，Toyz本人和拾汣茶屋都紛紛做出回應。

一名男子在《Dcard》上以「不會再買拾汣茶屋了…」發文，表示自己點了「拾汣茶屋」（永吉店）愛荔殺殺的飲料外送，喝下最後撕開封膜後，居然看見裡面泡著一坨東西，仔細看發現是一張完整發票，讓他感到傻眼，同時也表示自己不會再買了。

圖／翻攝Dcard
圖／翻攝Dcard

對此，拾汣茶屋發出道歉聲明，說明得知訊息後，有立刻根據該 Dcard 文章中照片之杯身貼紙的出杯時間 (2023/7/30 15:22:16) 完整調閱製作該飲料的監視畫面。「但經過細查多個不同角度的畫面後，仍無法找出發票掉落的原因及時間點。」，並表示作為一個新品牌，對於品質管控非常謹慎，因此遇到客人反饋都會積極處理以及補償。而原發文者在文中有提及自己喝完後，當天晚上頭痛到睡不著，因此拾汣茶屋也表示「對於造成顧客身體上的不適深感抱歉，並希望能夠聯繫原文作者，以便雙方親自確認當天製作過程，並且致上歉意。」

圖／翻攝IG@19teahouse
圖／翻攝IG@19teahouse

Toyz本人也在IG限時動態轉發聲明，表示「素不素（是不是）有人在加水」；不過，在Dcard發文的這位網友也更新貼文，表示起初會發這篇文只是想跟大家分享這罕見的現象，沒有特別針對店家或是想要從店家甚至品牌負責人求償，更沒有所謂「蹭熱度」的想法，再度表示「謝謝大家的關心以及拾汣茶屋總部嚴正面對此個案的態度。」

圖／拾汣茶屋臉書
圖／拾汣茶屋臉書

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