「明朗熱狗」悄擴２新店！道地韓式熱狗林口、淡水吃得到 韓綜同款「馬鈴薯半半熱狗」必吃
韓國第一熱狗品牌「明朗時代熱狗」自今年2月正式登陸台灣，並於台北東區開設首店，吸引長長人龍排隊購買。不僅如此，明朗熱狗更於6月底及7月初分別接連設立林口及淡水兩間分店，兩家新店也自開幕起湧入不少在地人嘗鮮。
「明朗熱狗」悄擴店！自6月底起至7月，「明朗時代熱狗」接連插旗林口、淡水。明朗熱狗三井店位於林口三井outlet旁，讓大家逛街之餘還能至店享用道地的韓式熱狗；而淡水店為登台第三家店，店址就在淡水老街內，逛老街除了品嘗台味小吃，來根韓式熱狗也是不錯的解饞選擇。
探店明朗熱狗必吃「馬鈴薯半半熱狗」，在牽絲起司及鹹香香腸外層裹滿馬鈴薯塊，現炸至金黃酥脆，趁熱吃超過癮。而除了招牌熱狗外，還有韓國街頭必吃辣炒年糕及飲品可以搭配，現在雙北都有分店吃得到啦！
明朗時代熱狗 林口三井店
地址：新北市林口區文化二路一段62號1樓之2
營業時間：11:30-20:30
明朗時代熱狗 淡水店
地址：新北市淡水區公明街24號
營業時間：11:00-20:30
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