Tea Top歡慶18周年！ 桂花凍108「第2杯半價」 每店限量80杯、日出茶太買1送1快衝

好康手搖飲優惠來了！ 「TEA TOP第一味」歡慶18周年，祭出桂花凍第2杯半價超狂優惠，還特別舉辦抽獎活動，總價值18萬元的產品等你拿；日出茶太驚喜限定買一送一，趕快把握機會！

圖／TEA TOP第一味提供

Tea Top第一味自2006年創立，至今已走過18年頭，為了回饋大家的支持，祭出七月每周一「桂花凍108」第2杯半價的活動，接下來還有7/17、7/24和7/31共三天，需注意的是，每間店只提供限量80杯，想喝記得設鬧鐘。

再加碼第二波活動，只要消費即可參加18周年生日慶抽獎，35元可集1點，集滿10點，就可換抽獎券一張，20點則可換2張抽獎券，以此類推，只要抽獎券越多中獎機會越大，而且獎項內容相當豪華，除了有18周年碗筷、對杯組合、300、500和1000元的飲品抵用券外，還有全新的Apple Watch Series 8、韓國單人來回機票和Gogoro大獎，抽抽樂數量有限，只要抽獎券越多中獎機會越大。

圖／日出茶太提供

人氣手搖飲品牌「日出茶太 Chatime」驚喜祭出買1送1，即日起至7/18「雲霧烏龍茶」、「極上焙茶」可享「買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即可享好康，活動僅適用於台北天成店、內壢莊敬店、八德廣福店、新竹站前店、竹北文興店、竹北三民店、竹北莊敬店及台中美村店，共8門市。

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