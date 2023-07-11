快訊

租不到北流稱「被太監解決掉」 柯文哲道歉了！

網紅作家裝「擁抱師」逞慾性侵 還辯：忘了她吃安眠藥

清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

Tea Top歡慶18周年！ 桂花凍108「第2杯半價」 每店限量80杯、日出茶太買1送1快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

好康手搖飲優惠來了！ 「TEA TOP第一味」歡慶18周年，祭出桂花凍第2杯半價超狂優惠，還特別舉辦抽獎活動，總價值18萬元的產品等你拿；日出茶太驚喜限定買一送一，趕快把握機會！

圖／TEA TOP第一味提供
圖／TEA TOP第一味提供

Tea Top第一味自2006年創立，至今已走過18年頭，為了回饋大家的支持，祭出七月每周一「桂花凍108」第2杯半價的活動，接下來還有7/17、7/24和7/31共三天，需注意的是，每間店只提供限量80杯，想喝記得設鬧鐘。

再加碼第二波活動，只要消費即可參加18周年生日慶抽獎，35元可集1點，集滿10點，就可換抽獎券一張，20點則可換2張抽獎券，以此類推，只要抽獎券越多中獎機會越大，而且獎項內容相當豪華，除了有18周年碗筷、對杯組合、300、500和1000元的飲品抵用券外，還有全新的Apple Watch Series 8、韓國單人來回機票和Gogoro大獎，抽抽樂數量有限，只要抽獎券越多中獎機會越大。

圖／日出茶太提供
圖／日出茶太提供

人氣手搖飲品牌「日出茶太 Chatime」驚喜祭出買1送1，即日起至7/18「雲霧烏龍茶」、「極上焙茶」可享「買1送1」優惠，只要使用外送平台Uber Eats即可享好康，活動僅適用於台北天成店、內壢莊敬店、八德廣福店、新竹站前店、竹北文興店、竹北三民店、竹北莊敬店及台中美村店，共8門市。

延伸閱讀：

喚起少女心！迷客夏「樂桃農場」粉嫩新登場，打造４款水蜜桃果茶飲，加碼再推無負擔新配料

1元好康開心吃！ 3大「速食優惠」省錢攻略 必勝客、21Plus、漢堡王統統省

手搖 機票 漢堡王 迷客夏 Uber Eats

相關新聞

草莓控消暑必吃！好市多新品「草莓布朗尼甜筒」顏值超高，網跟風掀買氣

好市多新品報報！大熱天就想吃冰消消暑，除了冰淇淋、冰棒等選擇外，甜筒也是許多人的吃冰首選。好市多這款「雀巢草莓風味布朗尼甜筒」光是包裝就好吸睛，草莓粉和巧克力的撞色搭配誘人食欲。部落客一分享，就吸引不

好「芒」的夏天！飯店烘焙坊 夏雪、愛文芒果甜點限期登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接夏季，絕不可錯過當令盛產的芒果系甜品，芒果控準備開吃！君品酒店雲軒西餐廳推出「台東夏雪芒果盛宴」，分別以奶酪、慕斯蛋糕、吐司捲不同的甜點品項呈現，即日起至7/31快閃登場。

Tea Top歡慶18周年！ 桂花凍108「第2杯半價」 每店限量80杯、日出茶太買1送1快衝

Tea Top歡慶18周年！ 桂花凍108「第二杯半價」 每店限量80杯快衝

都市傳說甜點！爆紅「皮蛋肉鬆泡芙」限時回歸　把握「這四天」手刀先預訂

先前掀起話題的「皮蛋泡芙」重出江湖！有著「都市傳說甜點」之稱的皮蛋泡芙限時回歸，甜點專賣「品好乳酪」把皮蛋及肉鬆放進可口泡芙中，意外爆紅引發熱議，並將於7/13至7/16強勢開賣，還沒挑戰過的朋友得把

喚起少女心！迷客夏「樂桃農場」粉嫩新登場，打造４款水蜜桃果茶飲，加碼再推無負擔新配料

蜜桃控快看！迷客夏將於7/12推出全新水蜜桃系列飲品「樂桃農場」，攜手社會企業卡維蘭KAVIILAND，以公平交易機制採購偏鄉小農的水蜜桃，打造清爽系四款果茶飲。此外，本次還邀請聲林之王人氣歌手為品牌

賺到了！全家「Bug版本」霜淇淋掀熱議　原PO一吃：驚為天人

全家霜淇淋最新一檔口味是「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」，不少人自開賣起就買過好幾次，也會在臉書社團分享購買及品嘗心得。近日，有名網友分享自己意外買到的「綜合口味」，竟是兩款最新口味的組合，原PO吃了一口表

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦