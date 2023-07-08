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1元好康開心吃！ 3大「速食優惠」省錢攻略 必勝客、21Plus、漢堡王統統省

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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速食控的好康優惠別錯過！ 暑假開心吃速食還能省荷包，必勝客、21Plus、漢堡王的3大速食店「１元優惠」追起來，只要1元就能吃好料拿好康！

◎必勝客

圖／必勝客提供
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必勝客體貼上班族，在PK雙饗卡APP可一鍵訂購外送的MyBox，最新推出「藍濃起司蕈菇紙包飯」，採用義大利濃郁藍起司撒上莫札瑞拉與帕馬森起司，加上豐富蕈菇與米飯交融超誘人！「藍濃起司蕈菇紙包飯」單點嘗鮮價199元，8/28前平日必勝客MyBox個人餐紙包飯全系列，享加1元再多1件熱烤副食4選1，像是旋風肉桂捲、BBQ烤雞等都有。

圖／必勝客提供
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另外，配合「霸王功夫雞翅」3口味開賣，只要使用PK雙饗卡APP選購「霸王功夫雞翅」一份(2隻)，可享加1元多1件副食黃金薯瓣或薯金幣選擇。

◎漢堡王

漢堡王早餐時段推出好康，即日起至7/31期間，到漢堡王門市臨櫃購買豬肉早餐系列，包括雙層豬肉起司蛋堡、火腿豬肉蛋堡、花生香豬蛋堡、莫札瑞拉起司豬堡，通通只要加1元就可多夾1片香豬肉片，每個漢堡限加購1片。

圖／BurgerKing 漢堡王台灣臉書
圖／BurgerKing 漢堡王台灣臉書

◎21Plus

即日起至7/25展開21世紀「夏翻天」優惠活動，期間享用「香草烤雞分享餐」(499元)包含1整隻香草烤雞、2個烤雞沾醬和2杯大杯蜂蜜綠茶，還立即享有加1元加購優惠！只要加1元可吃大份黃金脆薯、10顆紫玉地瓜。期間購買「炸雞分享餐」(399元)則包含6塊香脆炸雞、2杯大杯蜂蜜綠茶，也同享1元就可加購小份黃金脆薯及大杯蜂蜜綠茶。

圖／21世紀提供
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必勝客 漢堡王 炸雞

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