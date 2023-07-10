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喚起少女心！迷客夏「樂桃農場」粉嫩新登場，打造４款水蜜桃果茶飲，加碼再推無負擔新配料
蜜桃控快看！迷客夏將於7/12推出全新水蜜桃系列飲品「樂桃農場」，攜手社會企業卡維蘭KAVIILAND，以公平交易機制採購偏鄉小農的水蜜桃，打造清爽系四款果茶飲。此外，本次還邀請聲林之王人氣歌手為品牌創作歌曲，邀請大家參加創作徵稿「樂桃挑戰賽」。
人氣手搖品牌迷客夏應援台灣小農，除了直接收購產地水蜜桃外，更透過獨特關鍵KAV鮮果冷鏈技術與生產製程，保留水蜜桃的新鮮與原香原味。本季新品將於7/12登場，一次推出「粉桃烏龍」、「粉桃茉莉」、「柚享粉桃」、「桃優雪莎」四款水蜜桃飲品，每杯都吃得到水蜜桃的脆口甜香。其中，「桃優雪莎」選用台灣優格第一品牌馬修嚴選，打造最新聯名優格冰沙飲，搭配嫩Q綠茶凍更加分。
咀嚼控必點！迷客夏另推出新配料「冰糖蘆薈果粒」，脆口輕盈無負擔，今夏加料就點這一味。除此之外，迷客夏更邀請人氣歌手李拾壹打造品牌聯名歌曲，並自7/19起至8/1推出「樂桃挑戰賽」活動，還有機會獲得獎金10,000元、飲品VIP招待券10張等，活動詳情可洽迷客夏官網。
迷客夏「樂桃農場」新品資訊
販售期間：2023/7/12起至售完
飲品售價：柚享粉桃(L)75元、粉桃烏龍/茉莉(L)65元、桃優雪莎(M)75元
新配料加價：冰糖蘆薈果粒 加料15元/份
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