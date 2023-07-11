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人氣療癒角色「PINK & VEN」快閃新光三越南西店 打卡免費送台灣限量小禮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／新光三越台北南西店臉書
圖／新光三越台北南西店臉書

來自韓國、可愛的「PINK & VEN」在暑假期間現身新光三越台北南西店，帶來許多最新的獨家療癒小物和大家見面，限時快閃只到7/31(一)，到場打卡還送台灣限量版的徽章或貼紙、滿額禮有快閃限定的購物袋，最棒的是在一樓就能看到，逛街路過不妨看看，來把療癒的他們帶回家～

圖／新光三越台北南西店臉書
圖／新光三越台北南西店臉書

圖／新光三越台北南西店臉書
圖／新光三越台北南西店臉書

「PINK & VEN」這次特別企劃來到新光三越南西店三館一樓，帶來手感膨鬆棉軟的玩偶、抱枕要征服大家；更有可愛的辦公室小物，從筆記本、原子筆到滑鼠墊，全方位在辦公室裡陪伴著大家，不只可愛還要實用、CP值滿滿，現場均為韓國最新的商品，這夏成為朋友間話題性人物的就靠他們了！

圖／新光三越台北南西店臉書
圖／新光三越台北南西店臉書

最棒的是，這回快閃店設置在一樓，逛街路過就可以看到「PINK & VEN」在跟大家打招呼，不用找得很辛苦；現場打卡、完成指定活動，會送大家台灣限量的徽章或貼紙，在快閃櫃購物滿500元，送南西店快閃限定的購物袋，時間只到這個月底，粉絲們千萬別錯過。

新光三越台北南西店三館

台北市南京西路15號

圖／新光三越台北南西店臉書
圖／新光三越台北南西店臉書

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新光三越 越南 CP值

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