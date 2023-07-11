聽新聞
test
0:00 / 0:00
人氣療癒角色「PINK & VEN」快閃新光三越南西店 打卡免費送台灣限量小禮
來自韓國、可愛的「PINK & VEN」在暑假期間現身新光三越台北南西店，帶來許多最新的獨家療癒小物和大家見面，限時快閃只到7/31(一)，到場打卡還送台灣限量版的徽章或貼紙、滿額禮有快閃限定的購物袋，最棒的是在一樓就能看到，逛街路過不妨看看，來把療癒的他們帶回家～
「PINK & VEN」這次特別企劃來到新光三越南西店三館一樓，帶來手感膨鬆棉軟的玩偶、抱枕要征服大家；更有可愛的辦公室小物，從筆記本、原子筆到滑鼠墊，全方位在辦公室裡陪伴著大家，不只可愛還要實用、CP值滿滿，現場均為韓國最新的商品，這夏成為朋友間話題性人物的就靠他們了！
最棒的是，這回快閃店設置在一樓，逛街路過就可以看到「PINK & VEN」在跟大家打招呼，不用找得很辛苦；現場打卡、完成指定活動，會送大家台灣限量的徽章或貼紙，在快閃櫃購物滿500元，送南西店快閃限定的購物袋，時間只到這個月底，粉絲們千萬別錯過。
新光三越台北南西店三館
台北市南京西路15號
延伸閱讀：
．7／11限定！ 7-11 OPEN將生日快樂、漢堡王華堡買一送一、全家優惠點數兩倍送
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言