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精品蔬食餐廳寬心園「這招」強化營收動能、拓展年輕客群，經營心法大公開！

聯合新聞網／ Oddle Feeds
圖／翻攝自寬心園FB
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圖/ 寬心園的美味蔬食料理 翻攝自 寬心園FB
圖/ 寬心園的美味蔬食料理 翻攝自 寬心園FB

走進「寬心園精緻蔬食料理」位在安和路上的門市，入眼的是高雅日式庭院風格的裝潢，馬上感受到寬心園的深厚底蘊。寬心園自堅持自然、健康、美味、創意、精緻五大訴求，運用天然蔬果、高纖穀麥、新鮮菇菌與高級食材，致力於給蔬食者不一樣的用餐體驗。

圖/ 寬心園餐廳的典雅風格深受喜愛 翻攝自 寬心園FB
圖/ 寬心園餐廳的典雅風格深受喜愛 翻攝自 寬心園FB

同時，寬心園積極推動數位轉型，開立「品牌訂餐網站」，並積極與萊爾富、吳寶春等通路品牌強強聯手，搭著蔬食風潮的盛行，讓寬心園在精品蔬食的地位屹立不搖，而幕後的推手就是寬心園的執行長張志遠。

圖/ 寬心園品牌自營訂餐網站 
圖/ 寬心園品牌自營訂餐網站 

推廣蔬食文化，運用品牌翻新策略，經營年輕族群

「我們運用各種烹調方式，讓蔬食有不同的風味、面貌，一餐就能吃進50種蔬果。」張志遠大方的分享寬心園的餐點特色。幾乎所有的經典餐廳、品牌都會遇到「客群老化」的問題，清一色都是熟悉的老顧客，因此深耕20年的寬心園也非常有感。為了將蔬食文化推廣到更年輕的族群，寬心園早在多年前就成立以蔬食入菜的美式餐廳品牌，連時下正夯的「植物肉」早就出現在菜單上，可惜當時蔬食文化並不興盛，大眾對於如此新穎的概念接受度還不高，但張志遠並沒有放棄，持續將品牌的腳步扎穩，運用「品牌翻新」策略，積極與萊爾富、吳寶春等通路品牌強強聯手，接軌年輕族群，同時推出更多形式的蔬食菜色，增加消費者對老餐廳的新鮮感。

圖/ 寬心園的美味蔬食料理 翻攝自 寬心園FB
圖/ 寬心園的美味蔬食料理 翻攝自 寬心園FB

堅持推動數位轉型，成立「品牌自營訂餐網站」，衝出線上營收高點

張志遠坦言，在這兩三年的疫情間，品牌加速數位轉型，但餐廳如果只是上架外送平台，雖然有機會獲得更多曝光流量，很難持續經營熟客，也因此張志遠認為「開通多元的訂餐管道」非常重要；但剛開始想推動「自營品牌訂餐網站」的時候，擔心原有的顧客年齡層高，怕客人線上點餐會遇到困難，店員也比較害怕使用科技點餐系統。後來請餐飲系統商Oddle幫忙，剛好搭上年菜宣傳，Oddle 的點餐系統介面非常簡單好操作，員工們很快就上手，顧客們的接受度也很高，搭配Oddle利用大數據、網路聲量的行銷分析建議，將外帶年菜業績推上高峰，當時也沒想到自營的訂餐網站上線一週，竟然超越外送其他平台上一整個月的業績！

看見「數位商機」，餐廳不只能做內用生意！

現在台灣社會開始與疫情共存，餐廳內用的生意回穩，不過 Oddle 讓寬心園看到線上餐飲商機，因此變更積極經營線上訂餐網站生意。希望能借助 Oddle 幫寬心園量身打造的線上訂餐網站，讓寬心園成功打入年輕蔬食者市場，增加銷售管道的多元化，同時把線上線下營收的餅做得更大，讓更多顧客都能品嘗到寬心園自豪的美味菜色。寬心園也積極嘗試各項數位服務來提升經營效率，像是開通了「線上訂位系統」讓更多客人在網路上輕鬆訂位，無需打電話到餐廳確認位子，張志遠也很開心在數位轉型的路上有Oddle 的陪伴，讓寬心園少去許多嘗試碰壁的時間成本，能全心全意地繼續開發各式的創意精緻蔬食料理。

圖/ 寬心園線上訂位系統
圖/ 寬心園線上訂位系統

寬心園精緻蔬食料理 品牌故事

寬心園結合中、日料理與法、義烹調的精髓，設計出獨一無二的素膳佳餚，特別強調美味、創意與精緻。以蒸、燙、燉、煮等健康烹調方法呈現出蔬果的清甜原味，與傳統素食油膩、重口味的形象截然不同。

寬心園粉絲專頁：https://www.facebook.com/easyhouse168

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蔬食 萊爾富 年菜

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