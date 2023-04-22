只有8場！寒舍集團攜手「威士忌之王」推品銘酒宴，還能6折帶走「王者之鑽」

禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒

寒舍集團旗下的「辰園」和「BeGood」超狂！將與來自蘇格蘭高地的「皇家禮炮」威士忌攜手合作舉辦8場品酩餐酒饗宴，活動確定自4月27日至6月18日。每套餐價格為2,880元+10%，菜單以品牌經典21年藍瓶威士忌為主要食材，廚藝團隊也將特別設計精緻套餐，喜歡酩酒的夥伴絕對要把握機會。

禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／寒舍集團提供

菜單以品牌經典21年藍瓶威士忌為主要食材，廚藝團隊特別設計精緻套餐。品酩饗宴共包含3款成立於1824年、歷經英國皇室認可的皇家禮炮威士忌：「經典藍瓶」21年調和威士忌、「王者之鑽」21年調和穀物威士忌和「臺灣限定款」23年紫瓶。想要預訂的客人可以聯繫「辰園」或「BeGood」訂起來！

禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／寒舍集團提供

不僅如此，所有與會賓客可以享受到專屬優惠的獨享禮遇，只需加價1,600元即可帶回市價高達2,680元的「王者之鑽」，讓賓客在家也能品嚐美酒（意即將近六折）。

禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒。 圖／寒舍集團提供

「辰園」和「BeGood」作為寒舍集團旗下的兩大指標餐廳，一直以來都致力於為顧客帶來最高品質的美食體驗。像是辰園即會推出8道粵菜套餐與3款試飲酒，如威士忌火烤的「酒香烏魚子」、「廣式燒味拼」、「黃金片皮鴨」與「避風塘軟殼青龍蝦」等；「BeGood」則設計5道地中海套餐，主菜吃得到「炭烤菲力、大頭菜拌山蘇、威士忌百香果醬汁」，其他還有「胭脂蝦韃靼吐司」、「炭烤海儷魚、地瓜、白菜、酸豆檸檬醬」等。更多品酩餐酒資訊請上官網查詢。

禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒

圖／寒舍集團提供

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