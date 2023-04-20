「422世界地球日」優惠整理！ 超商咖啡10元、麥當勞請喝可樂、好丘請吃貝果、清原芋圓捐1元護樹

迎接4/22「世界地球日」，各業者響應環保永續議題，有的主張減少塑膠袋使用，減少環境負擔，有的推出惜食計畫，有的捐獻營業額進一步護樹愛地球...udn小編特別整理響應「422世界地球日」優惠限定如下，提醒大家環保永續意識從日常做起，愛護地球隨時隨地即可開始！

◎全家

全家便利商店於4/21舉辦一日限定活動，當天上午10點起至指定店舖購買飲品並借用循環杯，前25位民眾即享Let’s Café中杯美式10元綠色優惠價；而6/30前借用循環杯，天天都可享Let’s Café特濃拿鐵半價。全新推出近300項低碳鮮食及飲品，其中4/21至4/23全家APP隨買跨店取推出Let’s Café燕麥奶現調飲品同品項買2送1優惠，即日起至5/2更推出使用全盈+PAY可享單杯7折。

圖／全家便利商店提供

◎7-ELEVEN

7-ELEVEN廣低碳飲食，過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠，包含天素地蔬系列商品、現蒸地瓜、光合沙拉、水果、植物奶飲品等，全台77間門市複合經營的「天素地蔬複合店」也同步於即日起至5/2展開指定商品任選2件85折活動。更首度攜手OATLY植物奶於OPEN POINT APP舉辦「OATLY x CITY系列」集點送活動，合作開發「地球隨行杯」、「文青小提袋」、「亞麻輕便袋」等友善環境的實用小物。

圖／7-ELEVEN提供

◎萊爾富

萊爾富即日起至5/2推出綠色飲食新品，有單件售價59元的時蔬沙拉，5月2日前購買指定沙拉商品，免費送醬包乙包，數量有限，有富含豐富膳食纖維、健康美味的烤地瓜搭配指定飲品合購省10元，指定飲品包含單件售價30元、290mL的桂格喝的燕麥(原味)、桂格顆粒燕麥飲、桂格顆粒豆漿燕麥、桂格燕麥堅果王，可以吃得健康美味，同時降低對環境污染與傷害。

圖／萊爾富提供

◎麥當勞

麥當勞響應「世界地球日」，特別舉行「環保一杯起」活動，即日起至5/31期間，攜手可口可樂，推出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂喝一杯」活動，目前全台有20間餐廳，與在地社會企業「好盒器」合作，提供於櫃檯免費借用「循環（外借）杯」服務。「好盒器」成立於2016年，目前全台已有超過262個借還據點，消費者「甲地借、乙地還」更方便！

圖／麥當勞提供

◎全聯

全聯響應推出「健康輕生活」主題，全聯OFF COFFEE使用雨林認證咖啡豆，攜帶自帶杯能折8元好康之外，即日起至5/4，每週末六日均有熱美式「買一送一」活動；獻上新款BLACK HAMMER雙層隔熱隨行杯點換購，全聯福利卡卡友扣200點加價150元，或是扣1,200點就能0元兌換繽紛的馬卡龍色系隨行杯；推出25品項裸賣蔬果，沒了塑膠包裝，平均省約2元。

圖／全聯福利中心提供

◎爭鮮餐飲集團

爭鮮餐飲集團響應世界地球日永續發展，集合旗下餐飲品牌，呼籲民眾以步行減碳來愛護地球，凡於4/17至4/23任一日步行10,000步以上之民眾，於4/22、4/23出示證明（如手機、手錶計步記錄等)，可至「爭鮮迴轉壽司」及「爭鮮PLUS」消費滿100元送清茶1盒；「爭鮮gogo」消費滿100元送公仔煎餅1包；「定食8」消費滿150元送茶碗蒸1個；「MAGiC TOUCH」消費99元加購【隨行餐具組】可直接現折30元。

圖／爭鮮餐飲集團提供

◎好丘

好丘響應地球日，減量使用塑膠類購物袋，避免造成嚴重生態浩劫，推出「小紙袋大優惠」，特別邀請丘友回娘家，4/22世界地球日當天，好丘每間門市，前50位攜帶10個二手紙提袋到店回收的消費者，即可獲得貝果買一送一的專屬優惠乙次及綠色好禮。

圖／好丘提供

◎ABG Coffee

ABG Coffee攜手澳洲植物奶品牌So Good推出期間限定活動，即日起至4/26至ABG Coffee門市購買拿鐵、乳製飲品，即可免費升級更換植物奶。更推出「世界地球日限定商品」，4/20開賣來自美國西雅圖的保溫瓶品牌MiiR，經典霧黑色鍍印ABG LOGO簡約元素，使用Tumbler杯款友善地球即刻出發！

圖／ABG Coffee提供

◎清原芋圓

清原芋圓支持「永續消費」世界地球日，凡於4/21至7/31期間購買本次新推任一「抹茶芋頭新品」，皆會由清原芋圓代表捐贈1元支持林務局植護樹計畫。同時推出FB活動「免費吃清原一個月」，自4/21起至7/31，按讚清原官方粉絲專頁，公開分享活動頁面並標記兩位友人，留言「護樹環保芋你同行」及最想吃的抹茶系列品項，就有機會獲取免費吃清原一個月的福利。

圖／清原芋圓提供

◎迷客夏

迷客夏響應「世界地球日」守護地球, 大家一起「環保+1」，自4/22起至4/24，連續三天下午4:00~5:00，迷客夏門市將關閉冷氣一小時，攜手降低碳排量；同時舉辦FB粉專社群「環保+1」活動，只要完成指定任務，即有機會抽中迷客夏環保吸管喔！

圖／迷客夏提供

◎鮮茶道

茶飲品牌「鮮茶道」為迎接世界地球日，特別在4/22推出一日限定「買一送一」優惠，凡於活動當日至店購買指定飲品即享好康，優惠品項有東方美人茶、四季春、玉露煎茶及蜜香紅茶等4款雨林聯盟認證系列好茶

圖／鮮茶道臉書

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