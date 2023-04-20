送台版LV包、玩復刻紅白機！ 民國50-70年生入住「趣淘漫旅」享免費房型升等、24小時柑仔店、古早味零食大集合

滿滿童年回憶殺來了！ 台北趣淘漫旅鎖定最潮、最新的懷舊元素，即日起至5/31推出「大人の童趣食代」住房專案，每晚3,299元起，除了享活力早餐外，住房還可免費玩紅白電動遊戲機，滿滿澎湃古早味零食任選，另還有民國50-70年代出生者入住專案，加碼「免費房型升等」禮遇，快來一趟復古情懷小旅行。

圖／趣淘漫旅提供

活動專案期間，飯店將大廳一隅打造成充滿懷舊氛圍的「趣咪商行」柑仔店，比照24小時便利商店營業，由台北趣淘漫旅與知名市集「邊緣工事」合作，現場更展示難得一見的「旺德投幣式電話」和「古董打字機」，還集結民國50-70年代頗具特色的經典零食，打台味十足的柑仔店，能嚐到讓人一吃上癮的甜辣「大豬公」，熱銷至今的抽獎零嘴「古早味綠豆糕」，以及目前市面極少見的「涼喉糖」，放眼望去還有「嬌旺糖」、「麵茶粉」、「小王子麵」等超過十餘款迎賓古早味零食。凡入住，即可獲得正港台版LV的「復古茄芷袋」，讓你自信拎著走。

圖／趣淘漫旅提供

台北趣淘漫旅「大人の童趣食代」住房專案，驚喜包裝千禧世代的集體回憶，打造別具台式情懷的潮美學打卡點，入住即享依房型人數提供「板橋凱撒大飯店-自助式早餐」，贈送「復古茄芷袋」並可至柑仔店-「趣咪商行」挑選古早味零食，加碼免費預約掌玩風靡80年代的復刻版紅白遊戲機，可於客房內暢玩多款冒險遊戲，為致敬20世紀初期台灣經濟黃金時期，凡同住者有民國50-70年代出生者(五-七年級生)出示證件，再享「免費房型升等」禮遇，喜愛復古元素的年輕族群或異國旅客不可錯過，皆能收穫滿滿的回憶殺！

圖／趣淘漫旅提供

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