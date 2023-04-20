最潮聯名撿漏快搶！萬波五一連假加碼「1元燕麥蘭葉那堤」，還有2人氣飲品優惠券現領

「萬波島嶼紅茶 X HUMAN MADE」聯名熱度延燒，萬波更宣布自今(20)日起推出一系列優惠好康，加入LINE官方會員，即領人氣飲品85折優惠券，同時還能累積會員點數。此外，5/1連假加碼超殺優惠，凡至店消費就能「加1元多一杯」，相關活動內容接著看下去～

活動期間透過你訂線上平台下單，並使用「你訂珍奶節」折價券，就可享有人氣飲品「波霸奶茶」、「蘭葉三混圓」85折優惠。圖／萬波島嶼紅茶提供

手搖界最潮聯名「萬波 X HUMAN MADE」第二波周邊商品好搶手，像是隨行杯、地墊及杯墊等都全數上架開賣，第一波的帆布袋和冰塊盒還有些微數量可以撿漏，粉絲們把握機會手刀下單。而萬波為感謝顧客支持及參與「你訂珍奶節」，自4/20起推出一連串優惠活動，只要加入萬波LINE官方會員，即可獲得「波霸奶茶」、「蘭葉三混圓」二款飲品85折優惠券，於4/20至5/8期間，透過你訂線上平台下單並使用折價券，即享85折，同時還能累積會員點數。

「萬波 X HUMAN MADE」周邊全面開賣。圖／萬波島嶼紅茶提供

活動期間透過你訂線上平台下單，並使用「你訂珍奶節」折價券，就可享有人氣飲品「波霸奶茶」、「蘭葉三混圓」85折優惠。圖／萬波島嶼紅茶提供

除了優惠券外，萬波將在4/29至5/1連假期間加碼超殺優惠，只要至萬波門市現場消費，即可以1元加購「燕麥蘭葉那堤」，每間門市每日限量100組(每人限購1組)。「燕麥蘭葉那堤」口感濃郁，喝得到堅果與麥芽的迷人風味，搭配甘醇紅茶，十分順口，記得把握好康喝起來！

4/29至5/1，萬波加碼推出「燕麥蘭葉那堤」加1元多1杯的超殺好康。圖／萬波島嶼紅茶提供

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