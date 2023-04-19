手搖控衝！4家手搖飲優惠1次收，買一送一、外送優惠統統有，甜品控必吃「宇治金時」新登場

手搖控看過來！近日，不少連鎖手搖品牌推出各式新品與優惠，以下整理4家知名手搖品牌的最新優惠活動與新品，買一送一、消費抽好禮、外送優惠統統有，還有會讓抹茶控、芋頭控尖叫的超美冰品與飲料，接著往下看就對啦！

⬤ CoCo都可

4/19一日限定！CoCo都可好友日又來囉，本週推出古早味復刻飲品「仙草蜜」(大)、「蕎麥冬瓜露」(中)憑券第二杯0元好康，只要打開Line官方帳號領取好友券並使用「CoCo都可訂」線上點單，買一送一喝起來～

圖／CoCo都可提供

圖／CoCo都可提供

⬤ TEA TOP

TEA TOP打造低卡路里手搖，新推出「桂花凍108」和「桂花凍蜜檸」，並於4/23當日VVIP味迷至限定試賣門市免費喝中杯「桂花凍108或桂花凍蜜檸」，兌換後填寫問卷加贈新品9折券。此外，2大新品也將自4/24起於全台門市開賣，4/24至5/28活動期間，憑消費滿200元發票照片或載具截圖還能抽好禮，詳情請見TEA TOP第一味臉書。

圖／TEA TOP提供

圖／TEA TOP提供

⬤ 迷客夏

即日起至4/30，迷客夏推出加價購優惠，凡於全台迷客夏門市(不包含櫃位門市)現場單筆購買任兩杯大杯飲品，即可以39元加價「蜂蜜檸檬晶凍」一杯。電話外送消費任五杯飲品，即贈「愛茶的牛系列飲品」；而迷點外送消費任五杯飲品則贈「茉莉原淬綠茶 迷點兌換券」乙張。

此外，迷客夏為響應「世界地球日」，同步舉辦「環保+1」FB粉專社群活動，完成指定任務，即有機會抽中迷客夏環保吸管。

圖／迷客夏提供

圖／迷客夏提供

⬤ 清原芋圓

清原芋圓新出「抹茶、芋頭、草仔粿」三種配料，推出冰品「雪藏宇治金時」及冰飲「青糰波波沙」。為支持「永續消費」世界地球日，凡於4/21至7/31期間購買本次新推任一「抹茶芋頭新品」，皆會由清原芋圓代表捐贈1元支持林務局植護樹計畫。

不僅如此，清原芋圓同時推出FB活動「免費吃清原一個月」，自4/21起至7/31，按讚清原官方粉絲專頁，公開分享活動頁面並標記兩位友人，留言「護樹環保芋你同行」及最想吃的抹茶系列品項，就有機會獲取免費吃清原一個月的福利。

雪藏宇治金時89元。圖／清原芋圓提供

青糰波波沙（L）70元。圖／清原芋圓提供

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