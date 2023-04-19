星巴克「第2杯半價」！連兩天、全品項統統有，開喝星巴克告別春天

手搖控看過來！近日，不少連鎖手搖品牌推出各式新品與優惠，以下整理4家知名手搖品牌的最新優惠活動與新品，買一送一、消費抽好禮、外送優惠統統有，還有會讓抹茶控、芋頭控尖叫的超美冰品與飲料，接著往下看就對啦

2023-04-19 13:00