星巴克「第2杯半價」！連兩天、全品項統統有，開喝星巴克告別春天
星巴克優惠享不停！穀雨為春天最後一個節氣，星巴克特別推出「告別春天優惠」，自4/20起至4/21連續兩天，凡購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享「第二杯半價優惠」，大家最愛的星冰樂也包含其中，快趁優惠揪團放開喝！
為慶祝穀雨時節，星巴克推出「第二杯半價優惠」，只要在4/20及4/21兩日購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，即享第二杯半價。單筆交易最高限購四杯且當場一次領取，優惠飲品以各門市提供為主，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
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